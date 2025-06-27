Развелась, отсудила миллиарды у Абрамова и нашла новую любовь: как живет певица Алсу в свои 42 года
Сегодня заслуженная артистка России Алсу отмечает свой 42-й день рождения. Певица официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Каковы причины распада их семьи и как сейчас живёт Алсу? Есть ли у неё новый избранник? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Появилась на свет в семье бизнесменаАлсу появилась на свет 27 июня 1983 года в одном из красивейших городов Татарстана — Бугульме. Ее отец, Ралиф Сафин, является заметной фигурой в бизнесе и политике. С 1993 по 2002 годы он занимал пост вице-президента известной нефтяной компании ЛУКОЙЛ, а затем, до 2014 года, представлял Республику Алтай в Совете Федерации. В 2003 году он принимал участие в выборах главы Башкирии, набрав 23,03% голосов и заняв почетное третье место. Мать Алсу, Разия Исхаковна, посвятила свою жизнь архитектуре и сделала немало значимого в этой сфере.
Музыкальная карьера Алсу стартовала в 1998 году, когда ей было 15 лет. Ее первым продюсером стал Валерий Белоцерковский, который также создал сюжет для ее дебютного клипа «Зимний сон». Первые два сингла — «Зимний сон» и «Иногда» — быстро стали хитами. Дебютный альбом певицы был выпущен 15 сентября 1999 года и разошелся тиражом более 700 тыс. экземпляров. В 2000 году Алсу заняла второе место на «Евровидении» с песней Solo и записала дуэт с Энрике Иглесиасом — You're My № 1. Она также начала работать над англоязычным альбомом, который вышел в 2001 году и стал успешным в России и за границей.
В 2002 году певица впервые записала саундтреки для фильма «Атлантида». В 2005 году Алсу дебютировала в кино, но вскоре поняла, что ее призвание — музыка. В 2009 году она вела финал «Евровидения» в Москве. С 2013 года Алсу стала ведущей программы «Субботний вечер» на телеканале «Россия». В 2014 году она участвовала в записи самой длинной песни в мире, а в 2022 году приняла участие в шоу «Маска», где выступала в образе Пчелы и заняла четвертое место.
Официальный разводИзвестная российская певица Алсу официально объявила о своем разводе с мужем, предпринимателем Яном Абрамовым в 2024 году. Решение суда было вынесено в Москве Пресненским судом, подтвердив окончательное расторжение брака между звездой эстрады и бизнесменом.
«Развод — это всегда тяжело, особенно когда речь идет о детях, имуществе и пристальном внимании прессы», — прокомментировал ситуацию юрист.
По словам специалиста, разрыв произошел вследствие обстоятельств, делающих дальнейшее сохранение семьи невозможным. Иск о расторжении брака был подан Алсу в мае 2024 года. Несмотря на попытку судьи отложить слушания до августа для возможного примирения, сама артистка заявила, что обратного пути нет и развода избежать невозможно.
Ян Абрамов выразил свою позицию относительно имущества и обязательств перед семьей. Согласно его предложению, Алсу должна была получить материальные блага общей стоимостью около 2,5 миллиарда рублей. Однако сами супруги оказались вовлечены в судебное разбирательство касательно раздела активов, оцененных в гораздо большую сумму — свыше десяти миллиардов рублей. Суд подтвердил разделение семейных активов, включая недвижимость, транспортные средства, бизнес-акции и финансовые вложения. Между супругами возникла напряженность из-за споров вокруг недвижимости и банковских счетов, что стало предметом широкого обсуждения общественности.
Среди ключевых факторов, приведших к разладу, называлась связь Абрамова с известной моделью Анастасией Решетовой, ставшая поводом для подозрений в супружеской неверности. У супругов остались трое общих детей: старшая дочь Сафина, младшие дети Микелла и Рафаэль.
Адвокат рассказал подробности расставания Алсу и Яна АбрамоваАдвокат Яна Абрамова сообщил, что бизнесмен приложил максимум усилий для сохранения брака, однако достичь согласия между супругами оказалось невозможным.
«Насильно мил не будешь. После летних путешествий Алсу, в частности отдыха на Ибице, во Франции и Турции, стало ясно, что у неё сложилось своё личное пространство и интересы. Женщина молода и привлекательна, естественно, ей хочется наслаждаться своей жизнью», — отметил адвокат.
Тем временем, Алсу решила лично прокомментировать появившиеся в СМИ спекуляции о новой романтической связи. Певица опровергла слухи о наличии нового партнёра и подтвердила, что формально остаётся женой Абрамова.
«Некоторые люди вводят в заблуждение. Я была во Франции, действительно, отдыхала там с детьми, прекрасно провела время. Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам! Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели... Спасибо. Сердце свободно», — пояснила Алсу.
Алсу рассказывает о новой жизни после развода с АбрамовымПевица Алсу поделилась своими переживаниями о жизни после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, отметив, что решение о разрыве далось ей нелегко.
«Я никогда не была полностью самостоятельной: до брака находилась под опекой отца, а после — под опекой мужа», — призналась артистка.
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По её словам, принять решение о разводе было сложно, но это стало отправной точкой на новом жизненном пути.
«Это трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все. Правда. Мы — супердевочки!» — подчеркнула Алсу.
Сейчас, по её словам, ей поступает множество предложений, и она охотно пробует себя в разных направлениях.
«Несмотря на множество перелетов, съемки до самого утра, работа меня окрыляет», — добавила певица.
Кроме того, эксперты в мире шоу-бизнеса предрекли Алсу успешное будущее после развода. Продюсер Евгений Морозов отметил, что в российской индустрии «освободилось много мест» для новых талантов.
«У нас в целом не осталось артисток. Остались только "кислотные" красавицы а-ля группа "Серебро", которых нельзя поставить на серьезный концерт. Алсу же имеет все шансы на успех, если ею займется правильный продюсер», — сказал он.