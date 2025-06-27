27 июня 2025, 13:57

Алсу и Ян Абрамов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сегодня заслуженная артистка России Алсу отмечает свой 42-й день рождения. Певица официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни. Каковы причины распада их семьи и как сейчас живёт Алсу? Есть ли у неё новый избранник? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Появилась на свет в семье бизнесмена Официальный развод Адвокат рассказал подробности расставания Алсу и Яна Абрамова Алсу рассказывает о новой жизни после развода с Абрамовым

Появилась на свет в семье бизнесмена

Фото: iStock/Berezko



Официальный развод

«Развод — это всегда тяжело, особенно когда речь идет о детях, имуществе и пристальном внимании прессы», — прокомментировал ситуацию юрист.

Алсу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Адвокат рассказал подробности расставания Алсу и Яна Абрамова

«Насильно мил не будешь. После летних путешествий Алсу, в частности отдыха на Ибице, во Франции и Турции, стало ясно, что у неё сложилось своё личное пространство и интересы. Женщина молода и привлекательна, естественно, ей хочется наслаждаться своей жизнью», — отметил адвокат.

«Некоторые люди вводят в заблуждение. Я была во Франции, действительно, отдыхала там с детьми, прекрасно провела время. Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам! Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели... Спасибо. Сердце свободно», — пояснила Алсу.

Фото: iStock/NicoElNino



Алсу рассказывает о новой жизни после развода с Абрамовым

«Я никогда не была полностью самостоятельной: до брака находилась под опекой отца, а после — под опекой мужа», — призналась артистка.

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«Это трудный шаг, на который я все-таки решилась. Но оказалось, я намного сильнее, чем думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут все. Правда. Мы — супердевочки!» — подчеркнула Алсу.

«Несмотря на множество перелетов, съемки до самого утра, работа меня окрыляет», — добавила певица.

«У нас в целом не осталось артисток. Остались только "кислотные" красавицы а-ля группа "Серебро", которых нельзя поставить на серьезный концерт. Алсу же имеет все шансы на успех, если ею займется правильный продюсер», — сказал он.