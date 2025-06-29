«Я спокойно реагирую, потому что знаю правду»: Катя Кабак рассказала о травле после начала отношений с Тимуром Родригезом

29 июня 2025, 18:04

Катя Кабак пережила травлю после начала отношений с Тимуром Родригезом

Катя Кабак и Тимур Родригез (фото: Telegram @trodriguez_official)

Катя Кабак призналась, что на неё обрушилась волна хейта после начала романа с Тимуром Родригезом. Актриса объяснила, что у неё с возлюбленным возникла душевная близость.





Певец два года назад объявил о расставании с супругой Анной Девочкиной, с которой прожил в браке 16 лет. У пары есть двое сыновей. В прошлом году Кабак также разорвала отношения с супругом, с которым была в браке с 2017 года. У них есть дочь Кристина.



После этого Родригез и Кабак объявили о романе. Однако их отношения оказались омрачены негативными комментариями. Актрису многие считали разлучницей.





«Наверное, я спокойно реагирую на все эти вещи, потому что знаю правду. Обо мне многое писали. Например, что мой бывший муж – мужчина в возрасте, который помогал мне с карьерой, а он – мой ровесник и никак не связан с кино. Или неправильно указывают дату рождения моей дочки. Я ни разу это не комментировала, потому что просто смешно, когда кто-то в Интернете считает, что он знает о тебе больше, чем ты», – поделилась Кабак в интервью «Антенне».