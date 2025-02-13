Чужой муж, болезненная худоба и дети от разных мужчин: почему поклонники Полины Гагариной переживают за певицу

Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
Многие песни Полины Гагариной публика знает наизусть, клипы звезды набирают миллионы просмотров. Толчком карьеры Гагариной было популярное шоу «Фабрика звёзд». Голос Полины очень узнаваем, а вот если бы ее фанатам из 200-х показали нынешнее фото звезды — они бы её не узнали. Это совершенно другой человек. О чём певица старается никогда не говорить с журналистами, а о чем рассказывает с особым рвением — в материале «Радио 1».
Первый успехПолина Гагарина появилась на свет в Москве 27 марта 1987 года. Родные девочки были творческими: мать — балерина, а бабушка — хореограф. Все в семье были стройными, а Полина с ранних лет страдала от лишнего веса. Будущая звезда не могла себе признаться, что проблема существует. Как говорила сама Полина, она всегда «любила поесть». Первый звоночек, что что-то не так, поступил, когда мама отвела её в балетную студию, а Гагарину не взяли. Преподаватель отметила способности девочки и сказала, что у Полины есть все задатки, но нужно сбросить вес.
У девочки так и не сложилась карьера танцовщицы. Бабушка видела творческий потенциал Полины и записала её в музыкальную школу. Там и раскрылся истинный талант Гагариной. После окончания школы она поступила в Гнесинку. Наставница посоветовала будущей исполнительнице поучаствовать в популярном тогда шоу «Фабрика звёзд». В 2003 году Гагарина стала победительницей проекта.
После этого девушка начала сотрудничать с музыкальным лейблом АРС Records и карьера исполнительницы пошла в гору.
Полина Гагарина (Фото: кадр из шоу «Голос-4»)
Личная жизнь звездыПолина не особо любит обсуждать свою личную жизнь. Ещё до участия в «Фабрике звёзд» она закрутила роман с Вячеславом Еськовым. Он тоже был музыкальным исполнителем, но родом из Курска. Как только к Гагариной пришел професииональный успех, она разорвала отношения.
Истинных причин никто не знает, а приближенные распространяют слухи о том, что певица просто сочла его бесперспективным. Еськову было сложно после расставания, но из непростой ситуации он смог извлечь выгоду — в своё время стал участником весьма успешного бойз-бенда «Премьер-министр».
Петр Кислов (Фото: кадр из сериала «Молодежка. Взрослая жизнь»)
Гагрина тем временем начала встречаться с актёром Петром Кисловым, с которым потом она сыграла свадьбу. Через некоторое время у влюбленных появился сын Андрей. Этот союз не продержался и полгода. В окружении Полины судачат, что она безумно влюбчивая и старается выбирать мужчин творческих профессий, близких себе по духу. Так было и с непродолжительными романами, и с официальными союзами. Их за плечами исполнительницы уже два.
Вторым супругом был известный фотограф Дмитрий Исхаков. В этом браке родился второй ребёнок Полины — дочь Мия. В 2020 году влюбленные разошлись. Сначала у них были некие трения. Дмитрий был обижен, что Гагарина, не успев расторгнуть брак, уже поехала на отдых с новым ухажёром. Через некоторое время Исхаков и Гагарина наладили отношения ради общей дочери. В настоящий момент они друзья.
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Около года назад папарацци заметили певицу вместе с новым возлюбленным. Им оказался танцор из её коллектива по имени Стас Миков. К слову, 35-летний молодой человек уже состоит в браке. Самое интересное, что его жена — танцовщица Оксана, которая работает вместе с ним и Гагариной.
«Люблю свою жену! Она добрая, красивая, хорошо танцует и вкусно готовит. И дом поддерживает в чистоте, и всегда выслушает. А еще с ней весело. Моя любимая, спасибо!», — писал Миков в 2019 году.
За годы брака Оксана и Стас приобрели квартиру в Москве, сделали ремонт, а главное, завели амстаффа по кличке Орландо, которому даже создали отдельную страничку в социальных сетях. Супруга танцовщица называла «лучший мэн в мире».
Стас Миков (Фото: Инстаграм* @smikov)
9 февраля 2023 года в соцсетях Стратулат появилась публикация, которую люди могли бы назвать пророческим: на фотографии Миков был в толстовке с изображением Полины Гагариной.
«Конкурент», — написала тогда еще ничего не подозревавшая Оксана и добавила смеющийся смайлик.
После ухода от Стратулат Миков удалил с личной страницы все общие фото, оставив лишь один снимок. Что в действительности произошло между супругами — большой вопрос.
«Друзья! Я понимаю, что вы переживаете, и спасибо, что пишете... Но последнее, в чем я сейчас нуждаюсь — разговоры о семье. Это личное. Прошу прощения, что никому не отвечаю. Спасибо каждому, кто остался искренне небезразличен. Спасибо за понимание», — отметила Оксана, когда журналисты заговорили о Микове и Гагариной.
Кстати, Полина Гагарина ради нового романа тоже рассталась с прежним партнером: судачат, что продюсера Владимира Чинаева, с которым звезда неоднократно попадала в объективы папарацци, она бросила именно ради танцора.
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Когда саму Полину спрашивали, как она относится к своим предыдущим бракам, певица отвечала, что не может считать неудачными отношения, которые подарили самое лучшее из всего, что у неё есть — чудесных детей. Звезда отметила, что всегда старается помнить лишь хорошие моменты, ведь плохих и так достаточно. К своим бывшим супругам она испытывает огромную благодарность.
Полина Гагарина (Фото: Инстаграм* @gagara1987)
Лишний вес и болезненная худобаО своей битве с лишним весом Полина говорит намного охотнее. С раннего возраста у Гагариной были с этим проблемы, которые усугубились в подростковом периоде. Потом, когда исполнительница стала матерью, ситуация достигла критической точки. Певица делилась, что её вес в какой-то момент уже почти достиг отметки в 90 килограммов. В тот момент Полина решила кардинально менять свою жизнь.
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Звезда пересмотрела своей подход к питанию. Она стала есть маленькими порциями, установила запрет на все сладкое, жареное и жирное. Излюбленными продуктами Гагариной являются: бурый рис, куриная грудка, морепродукты, различные овощи и фрукты. Поддерживать хорошую физическую форму ей помогают нагрузки, которые регулирует личный тренер.
Специалисты отмечали, что фанаты не просто так беспокоятся о здоровье певицы, когда комментируют её публикации в соцсетях, где она выглядит чрезмерно худой. Такая физическая форма — это не только предмет зависти, результат упорного труда и огромных волевых усилий. Медицина не определяет такой процент жира в теле как нормальный, поскольку при этом страдают внутренние органы. Стоит отметить, что сцена визуально добавляет десяток килограммов, как и камера. И чтобы выглядеть эффектно, необходимо быть значительно стройнее, чем требуется для здоровья.
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