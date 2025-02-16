«Гениально вставил эпизод»: Чурикова об уходе Гагариной из шоу «Голос»

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)
Телеведущая Яна Чурикова объяснила, что уход певицы Полины Гагариной из шоу «Голос» — это чудо монтажа. Ее слова приводит журнал Voice. В частности, по словам Чуриковой, все дело в правильной склейке.
«Это умение нашего шеф-редактора Саши Подъяпольского делать правильные склейки. (…) Полина встала, со словами «Не могу больше сидеть», ну это буквально, вышла из кадра, потом вернулась, так как надо было продолжать съемку. Саша гениально вставляет эпизод в конец третьего выпуска, отрезается пораньше, и вуаля, «Гагарина ушла из шоу «Голос», — пояснила Чурикова.Она подчеркнула, что эфирные версии выпусков собираются произвольно, а наставники проводят в креслах ежедневно по несколько часов.
Ранее стало известно, как жена Евгения Петросяна «втерлась в доверие» к нему.
Читайте также:
«Ты мерзкая!»: Барановскую осудили за ее поведение в эфире
Юлия Снигирь раскрыла подробности отношений с Евгением Цыгановым
«Пытаетесь подстроиться»: Воробьев обратился к женскому полу
*Запрещен в РФ
Никита Кротов