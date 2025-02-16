«Гениально вставил эпизод»: Чурикова об уходе Гагариной из шоу «Голос»

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала, как «втерлась в доверие» к артисту. Об этом пишет 7Дней.ru, цитируя Брухунову. По ее словам, она в течение 12 лет доказывала, что Евгению Вагановичу к лицу яркие цвета.