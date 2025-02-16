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«Гениально вставил эпизод»: Чурикова об уходе Гагариной из шоу «Голос»

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)

Телеведущая Яна Чурикова объяснила, что уход певицы Полины Гагариной из шоу «Голос» — это чудо монтажа. Ее слова приводит журнал Voice. В частности, по словам Чуриковой, все дело в правильной склейке.
«Это умение нашего шеф-редактора Саши Подъяпольского делать правильные склейки. (…) Полина встала, со словами «Не могу больше сидеть», ну это буквально, вышла из кадра, потом вернулась, так как надо было продолжать съемку. Саша гениально вставляет эпизод в конец третьего выпуска, отрезается пораньше, и вуаля, «Гагарина ушла из шоу «Голос», — пояснила Чурикова.
Она подчеркнула, что эфирные версии выпусков собираются произвольно, а наставники проводят в креслах ежедневно по несколько часов.

Ранее стало известно, как жена Евгения Петросяна «втерлась в доверие» к нему.

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Брухунова рассказала, как «втерлась в доверие» к Петросяну
16 февраля 2025, 12:58

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна рассказала, как «втерлась в доверие» к артисту. Об этом пишет 7Дней.ru, цитируя Брухунову. По ее словам, она в течение 12 лет доказывала, что Евгению Вагановичу к лицу яркие цвета.
«Я очень радуюсь, когда он идет на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне. Говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие — это очень важно! Я аккуратно втерлась в доверие», — рассказала Татьяна Брухунова.
Супруга юмориста подчеркнула, что ей очень повезло с ним, потому что она «получила опору и стену».

Ранее стало известно, сколько времени необходимо Брухуновой на детей. Жена Петросяна раскрыла, о чем должна постоянно думать женщина.

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«Ты мерзкая!»: Барановскую осудили за ее поведение в эфире
16 февраля 2025, 12:56

Юлия Барановская (Фото: Instagram*/baranovskaya_tv)

Телеведущую Юлию Барановскую осудили в комментариях юзеры за ее поведение в эфире телепрограммы «Мужское/Женское». Как пишет 7Дней.ru, выпуск был посвящен фрязинскому художнику Андрею Ляпунову, который устроил дома свалку, чем вызвал гнев соседей из-за поселившихся у него тараканов и мышей.
Отмечено, что Барановская всю программу насмехалась и кривлялась.

«Человек болен, и это факт, зачем его еще добивать своими насмешками»; «Барановская, ты мерзкая!»; «Колхозница, известная только по этой программе», — написали пользователи.

Коллега Барановской Александр Гордон пытался повлиять на бывшую футболиста Андрея Аршавина, но та не успокаивалась.

Что касается героя передачи, у него, возможно, психическое расстройство.

Ранее сообщалось, чем похвасталась актриса Агата Муцениеце.

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Онкология новорожденного сына и подлое предательство мужа: как сейчас живет актриса из «Всегда говори всегда» Татьяна Абрамова
16 февраля 2025, 12:49

Татьяна Абрамова (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

Татьяна Абрамова — российская актриса и певица, известная по ролям Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"» и Карины в фильме «Моя мама — Снегурочка». Жизнь артистки полна ярких моментов и творческих успехов, однако за кулисами её карьеры были и непростые испытания.
О личной и творческой жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Татьяна Абрамова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Татьяна Абрамова появилась на свет 5 февраля 1975 года в Тюмени. Родители Татьяны не имели отношения к творчеству: мать была педагогом по химии и биологии, а отец трудился в нефтяной отрасли. У актрисы есть старшая сестра Елена, которая, в отличие от Татьяны, не проявляла интереса к сцене.

Вскоре после рождения Татьяны семья переехала в Нижневартовск, но через некоторое время вернулась обратно в Тюмень. В детстве Татьяна проявляла интерес к сцене и демонстрировала явные артистические способности. Уже в 12 лет она выступала в составе вокально-инструментального ансамбля «Мечта», ездила на гастроли и снималась на телевидении.

«К своей теперешней профессии я, можно сказать, с детских лет шла. И пела, и спектакли режиссировала, и стихи читала, и играла… У родителей есть запись на кассете — мне три года, и я пою песни Аллы Пугачёвой. Когда уже взрослой эту кассету услышала, просто ухохоталась. В общем, как начала петь с пелёнок, так и не прекращала никогда», — рассказывала Абрамова в одном из интервью.

В шестнадцать лет она приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда», который в то время транслировался по всей стране. Её выступление впечатлило судей, но победу в конкурсе одержала другая участница — Валерия.

Татьяна Абрамова (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Два года спустя артистка выпустила дебютный альбом «Письмо», включающий такие популярные композиции, как «Анатолий», «Гребешок» и «Не торопись говорить». В том же 1994 году она успешно выступила на конкурсе «Ялта-Москва-транзит», где завоевала второе место, приз зрительских симпатий от радиостанции «Европа Плюс» и специальную награду от Аллы Пугачевой. Вскоре после этого Татьяна выступила на фестивале «Славянский базар» и приняла участие в конкурсе молодых исполнителей «Под крышами Санкт-Петербурга».

Первые шаги в карьере


После окончания школы Абрамова собиралась поступать в Щукинское училище, однако судьба привела её в Санкт-Петербург, и расстаться с этим городом она уже не смогла. Девушка, мечтавшая стать актрисой, подала документы в ЛГИТМиК, но не прошла отбор с первой попытки. В тот момент она решила, что попробует ещё раз в следующем году, а пока устроилась работать костюмером в молодёжный театр и сняла комнату у алкоголиков из-за нехватки средств.

«Алкаши оказались совершенно жуткие: всё время сжирали мою колбасу в холодильнике, а однажды в пьяном угаре чуть не прирезали меня, пришлось в окно выпрыгивать. А потом срочно менять место жительства. Зато в театре я прижилась, работала там целых семь лет», — вспоминала Татьяна.

Через год после неудачной попытки Абрамова всё же смогла стать студенткой. В 1996 году она получила диплом Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, где обучалась на актёра и режиссёра драматического театра. В процессе обучения Татьяна встретила молодых артистов, которые, зная о её вокальных способностях, посоветовали ей попробовать свои силы в музыкальном спектакле «Окна, улицы, подворотни». После театрального дебюта Абрамова получила свою первую роль в кино. Именно на съёмочной площадке фильма «Охота» она осознала, что её истинное призвание — это кино. Пение отошло на второй план.

В начале 2000-х годов карьера актрисы Абрамовой пошла в гору. После участия в небольших ролях в сериалах «Марш Турецкого», «Две судьбы» и «Жизнь продолжается» она получила главную роль Нади Кудряшовой в сериале «Всегда говори "всегда"».

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Личная жизнь


Татьяна всегда привлекала мужчин своим ярким обликом и харизматичной личностью. Несмотря на множество поклонников, она относилась к ухаживаниям скорее дружелюбно, чем серьезно. Всё изменилось, когда на её пути появился Владимир Сайко, клавишник группы «Форум». Она влюбилась в него, но вскоре узнала, что он женат. Татьяна решила подождать с серьезными шагами, пока Владимир не решит свои семейные проблемы. Она была убеждена, что не она стала причиной его развода, поскольку была в курсе проблем в их браке. Но, несмотря на глубокие чувства, их отношения с Сайко не сложились.


Татьяна Абрамова с Сергеем Кулишенко (Фото: скриншот т/п «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» ТК Россия 1)

Первым официальным супругом актрисы стал фотограф Сергей Кулишенко. Пара познакомилась в начале нулевых, и совсем скоро молодые расписались. В июне 2004 года артистка подарила мужу сына Ивана, а спустя 4 года родился второй сын Александр. Маленькому Александру менее чем через год после рождения поставили диагноз «рак надпочечников», и супруг решил уйти из семьи. Сергей осознавал, что Татьяна оказалась в сложном положении: она была вынуждена заботиться о больном ребёнке, оставшись без работы, так как не могла продолжать сниматься в такой ситуации. Однако, несмотря на это, он всё же решил уйти.

«Расставание совпало с лечением сына. Он просто испугался. В какой-то момент я просто поняла, что он мне не помощник и не союзник. Он не то плечо, на которое я могла бы опереться. У нас все было расписано по часам и по минутам. Помогала сестра». — рассказывала Абрамова в одном из интервью.

В борьбе с тяжелой болезнью ребенок прошёл двенадцать курсов химиотерапии. После этого ему удалили почку. Но благодаря интенсивной реабилитации он смог полностью восстановиться и вернуться к полноценной жизни.

Татьяна Абрамова с Юрием Беляевым (Фото: Телеграм@TatynaAbramova)

Актриса смогла оправиться после предательства Сергея Кулишенко и все-таки нашла свое женское счастье в лице актёра Юрия Беляева. Пара познакомилась в 2013 году на фестивале «Киношок» в Анапе. Юрий старше Татьяны на 28 лет, но это не помешало паре создать счастливую семью. В 2014 году 39-летняя Татьяна вышла замуж за 67-летнего Юрия Беляева. Они не только зарегистрировали свой брак, но и обвенчались. Этот неожиданный и пылкий роман между людьми с большой разницей в возрасте стал настоящим сюрпризом для многих из их знакомых.

Абрамова сейчас


В фильмографии Татьяны Альбертовны на данный момент насчитывается около пятидесяти фильмов разных жанров. Последней работой актрисы был сериал 2017 года «Экспроприатор», созданный режиссёрами В. Краснопольским и В. Усковым. В этом проекте Абрамова сыграла второстепенную роль Люси Саматиной — подруги матери главного героя, Барона.

В настоящее время актриса активно выступает на концертах, снимается в популярных телепередачах и участвует в театральных постановках, в том числе в спектакле «Не будите спящую собаку».


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Агата Муцениеце похвасталась своей естественной красотой
16 февраля 2025, 10:32

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)

Агата Муцениеце похвасталась в соцсетях своей естественной красотой, кадры опубликовал Telegram-канал «Звездная пыль».
На снимках актриса запечатлена без макияжа и распущенными волосами. По словам Агаты, ее натуральная красота ей очень нравится.



Муцениеце подчеркнула, что без косметики она ходит практически все время.

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#красота
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Ирина Шейк выбросила в ведро букет, подаренный на День святого Валентина
16 февраля 2025, 09:45

Фото: Инстаграм* @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк в соцсетях поделилась фотографией, на которой изображен букет, полученный на День святого Валентина, в мусорном ведре.
«Не твоя валентинка», — подписала фотографию Ирина.

Поклонники предположили, что праздник для супермодели прошел неудачно.

Ирина Шейк не раскрывает подробности своей личной жизни. У неё есть дочь Лея де Сьен Шейк Купер от экс-возлюбленного, голливудского актёра Брэдли Купера.

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#рф
#шоу-бизнес
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