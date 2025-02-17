«Хотим добиться больших высот»: будущая невестка Полины Гагариной высказалась о романе с её сыном

Полина Гагарина с сыном Андреем Кисловым (фото: Telegram @gagara1987official)
17-летний сын Полины Гагариной решил пойти по стопам мамы и связать свою жизнь с музыкой. Певица активно поддерживает Андрея Кислова в этом стремлении: берёт на свои концерты и светские мероприятия, даёт возможность писать аранжировки к её песням.
Такая активная протекция знаменитой мамы помогает парню строить карьеру, однако периодически заставляет сомневаться в его таланте. О наболевшем Андрей рассказал в проекте «ШБ-шоу» продюсера Георгия Иващенко.
Сын Гагариной подчеркнул, что не стремится к громкой славе, поэтому ведёт непубличный образ жизни. Однако и отказываться от мечты из-за постоянных сравнений с мамой он не намерен.
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Сын Гагариной подчеркнул, что не стремится к громкой славе, поэтому ведёт непубличный образ жизни. Однако и отказываться от мечты из-за постоянных сравнений с мамой он не намерен.
«Отчасти везде идёт посыл про маму, и ты стоишь как маменькин сыночек… На самом деле, я очень стараюсь, мечтаю просто тихо идти к своей цели, потому что всю жизнь мою так или иначе будут сравнения всегда и везде, где бы я ни был. Конечно, я безумно люблю маму, горжусь ею. Она – мой самый близкий человек. Дело не в сепарации, просто она – отдельный человек, и я – отдельный человек», – отметил Андрей.К слову, Полина оказала влияние и на личную жизнь своего сына. Известно, что сейчас он встречается с победительницей шоу «Голос» 2023 года Викторией Соломахиной. 21-летняя певица входила в команду Гагариной, а после завершения проекта продолжила сотрудничать с ней. Так она познакомилась с Андреем, который помогает ей в работе. Глядя со стороны, можно подумать, что их союз неискренний. Однако Виктория утверждает об обратном.
«Для нас романтика — это музыка. Мы сидим на студии, творим, делаем песни. Это самое романтичное, что может быть, и самое полезное, что может быть. Потому что мы с Андреем музыканты и хотим добиться больших высот», – поделилась девушка.Читайте также:
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Анастасия Чинкова