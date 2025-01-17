Бывший муж Пугачевой раскрыл, чем певицу привлекал Игорь Николаев

Алла Пугачева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певице Алле Пугачевой нравилось, как музыкант Игорь Николаев играет на клавишах, потому она приняла его в ансамбль «Рецитал» и долго с ним сотрудничала. Об этом рассказал третий муж певицы продюсер Евгений Болдин.
Он добавил, что тогда Николаев был молодым, симпатичным и талантливым, чем и привлек Пугачеву.
Болдин отметил, что Николаев долгое время выступал лишь как клавишник в коллективе Пугачевой и только через два года смог начать реализовывать себя как композитор.
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«Мы меняли нескольких музыкантов в «Рецитале» и он пришел в ДК МАИ (Дворец культуры и техники Московского Авиационного Института), где мы прослушивали новых инструменталистов. Он был среди них именно в качестве клавишника. Алле очень нравилось, как он играет, музыкант он хороший», — поделился продюсер в беседе с NEWS.ru.
Болдин отметил, что Николаев долгое время выступал лишь как клавишник в коллективе Пугачевой и только через два года смог начать реализовывать себя как композитор.
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Данил Пономарев