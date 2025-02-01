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«Бывший подаёт в суды, а я их выигрываю»: Ольга Рапунцель одержала очередную победу над Дмитрием Дмитриенко

Ольга Рапунцель празднует победу над Дмитрием Дмитриенко
Ольга Рапунцель (фото: соцсети)

Ольга Рапунцель (фото: соцсети)

Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель потроллила бывшего мужа и рассказала, как одержала очередную победу в суде.
Телеведущая познакомилась с Дмитрием Дмитриенко на «Доме-2», после чего, в 2017 году, они поженились. В браке родились две дочки – Василиса и София. Между супругами постоянно вспыхивали ссоры и конфликты, которые в итоге привели к разводу. Однако и он был наполнен скандалами.

Бывшие супруги постоянно обменивались взаимными обвинениями и упрёками. Рапунцель сообщила, что была вынуждена вместе с дочерьми съехать из квартиры, в которой остался жить Дмитриенко. Также она уверяла, что он не участвует в жизни детей, однако мужчина отрицал это.



На время телезвезда перестала говорить о конфликтах с экс-мужем. Выяснилось, что всё это время они разбирались в суде, который Рапунцель выиграла.

В личном блоге Ольга написала, что люди обязательно за всё заплатят. В мире слишком много людей, считающих, что всё им сойдёт с рук. Но звезда поспешила остановить их, подчеркнув, что такое мнение ошибочно. После она сообщила об очередном выигранном суде.

Также Рапунцель заявила, что скоро доберётся до СМИ, распространяющих о ней ложную информацию. Она призвала удалить ложные статьи, иначе придётся ответить по закону.

Кроме того, девушка дала понять, что у неё есть новый поклонник, –каждый день в её доме появляются цветы.

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#суд
#шоу-бизнес
#соцсети
«Очень сложно»: Ида Галич поделилась первыми подробностями беременности
01 февраля 2025, 10:39

Ида Галич (фото: соцсети)

Блогер Ида Галич на прошлой неделе подтвердила слухи о своей беременности. Она рассказала, как себя чувствует, и ответила хейтерам.
Да, помимо поздравлений звезда уже успела охватить нелестных комментариев. Хейтеры недоумевали, как она могла отправиться в длинное путешествие на Неделю моды в Париже, будучи беременной. А кто-то упрекал её в том, что она фотографируется полуголой на улице.

Однако в ответ на это Ида заявила, что полна сил и энтузиазма на ведение активного образа жизни. Однако в первом триместре всё было иначе.

«Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица Феникс», – написала Галич в Telegram-канале.
Блогер пообещала в скором времени раскрыть другие подробности о своём положении.

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#путешествие
#жизнь
#блогер
#беременность
#соцсети
#шоу-бизнес
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«Последний трус»: Алёна Кравец ответила на угрозы друга погибшего Тиммы
01 февраля 2025, 09:32

Анна Седокова и Алёна Кравец (Фото: соцсети)

После смерти Яниса Тиммы одни продолжают обвинять Анну Седокову в случившемся, другие защищают ее. Очень активно против певицы выступает Марк Пугачев, называющий себя другом покойного баскетболиста.
Он обрушился н Анну с очередными обвинениями в ходе шоу «Пусть говорят» Первого канала, где обсуждалась трагедия Яниса Тиммы. Защищала артистку её коллега по шоу-бизнесу певица Алена Кравец. Она назвала Марка мошенником, среди гостей шоу возникли споры.

После шоу Пугачев опубликовал видео, в котором угрожал, обещал разобраться с каждым защитником Седоковой, подключив все свои связи и ресурсы.

«Клянусь, что вы будете жалеть. У вас от фамилии Пугачев мурашки будут по телу! Я только с этим разберусь и до каждого доберусь! И посмотрите, что будет. Это не угроза, просто посмотрите. Вы будете жалеть и молить Бога о прощении, что вообще это имя когда-то произносили», — заявил он оппонентам.

Певица Алёна Кравец опубликовала большой ответ Пугачеву.

«Марк забыл, что лихие 90-е остались в прошлом, как и время «пацанских угроз и демонстрации якобы имеющихся связей с силовиками и денег для расправы», — написала артистка.

Она считает, что живущий в Майами Марк верит в свою безнаказанность, так как борется против женщин и организовывает публичную травлю тех, кто не может ему ответить.

«Сыплет угрозами женщинам, обрушил на них толпу ботов и хейтеров только за то, что ему правду в глаза говорят? В соцсети не зайти из-за организованной им травли! И хватает же мозгов такие видео с угрозами расправы публично демонстрировать! Вот уж истинный мужчина и боец! Может, лучше пыл и энергию доблестный „мачо“ направит на защиту Родины, а не сбегает из нее в сложное время как последний трус?» — заявила Кравец.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни поддерживают такое мнение певицы. Они указывают на то, что мужчина, называющий себя другом Тиммы, ведет себя крайне агрессивно, он пытается довести Анну. Это недопустимо, ведь она мама и у нее есть дети. Другие, напротив, поддерживают Пугачёва и заявляют, что он всё говорит правильно, а его слова заслуживают доверия.

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#дети
#трагедия
#соцсети
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#певица
#шоу
#мужчина
#мама
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«Хочу, чтобы не плакали»: Певица» Юлия Ковальчук задумалась о своих похоронах
Певица Юлия Ковальчук: Только в России мне спокойно
01 февраля 2025, 08:45

Юлия Ковальчук (Фото: соцсети)

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук задумывается о том, как будут проходить ее похороны. 42-летняя артистка не хотел бы, чтобы её родные и близкие плакали.
«Мне почему-то хотелось бы, чтобы все с улыбкой, добром, под хорошую музыку, за вкусной едой вспоминали меня. Мне бы хотелось, чтобы они сказали, что я была хорошим человеком», — сказала она в интервью проекту «Не Пруст».

Порассуждала Юлия и о своей Родине и отношению к ней. Певица считает Россию самой комфортной страной для жизни и ни за что не согласилась бы променять ее на другую.

«Пролетая на самолете над другими странами, у меня нет внутреннего спокойствия. Но как только я залетаю на территорию России, я думаю: "Фух, слава Богу, я дома“. И тут, на Родине, я чувствую себя спокойно, умиротворенно. Мне кажется, что я стараюсь передать это ощущение своим детям», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие».

Юлия Ковальчук и ее муж и коллега по звездному цеху Алексей Чумаков воспитывают двух дочерей. Супруги боятся за безопасность девочек и до сих пор не представили их широкой публике.

«Наших детей никто и не видел никогда, потому что мы не считаем нужным афишировать это. Когда они подрастут, в любом случае все станет известно», - говорила певица ранее.
#безопасность
#певица
#супруги
#интервью
#дома
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«Была не в кондиции»: Волочкова опровергла слухи о нанятом за деньги любовнике
Волочкова опровергла слухи о том, что содержит своего молодого любовника
01 февраля 2025, 08:45

Анастасия Волочкова и Марчел Абабаи (Фото: соцсети)

Во время январской поездки на Мальдивы рядом с Анастасией Волочковой замечен 26-летний Марчел Абаби, танцующий с ней в шоу «Одержимость». Балерина утверждала, что их связывают с Марчелом только дружеские отношения, однако подогревала слухи об их романе видео и фото с отдыха.
Появились слухи о том, что Волочкова оплатила поездку Марчелу, чтобы тот временно стал ее «тайным возлюбленным», версия обсуждалась в кулуарах на дне рождении балерины, который отмечался 20 января, сообщает StarHit. Артистка гневно опровергает подобные предположения.

«Это такой бред. Я была не в кондиции и даже не знаю, кто из моих гостей мог такую чушь нести», — сказала мастерица шпагатов.

Она уверяет, что многие мужчины хотели бы сами оплатить даже одну встречу с ней, не говоря уже о том, чтобы провести вместе какое-то более длительное время.

«Да знаете сколько мужиков готовы мне заплатить, чтобы со мной хотя бы раз увидеться или полететь в отпуск? Просто злые и завистливые языки пытаются оклеветать меня и не более того», — сказала Волочкова.

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#мужчины
#артист
#любовь
#анастасия волочкова
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Секс-зависимость, наркотики и эскорт-услуги: как сейчас живёт блогер Рома Желудь
01 февраля 2025, 08:00

Блогер Рома Желудь (фото: телеграмм-канал)

Когда-то Рома Желудь был одной из ярчайших звёзд российского YouTube, привлекая внимание миллионов зрителей. Однако за публичным образом скрывались серьёзные личные проблемы, включая борьбу с зависимостью. Летом 2024 года блогер продал квартиру в Москве и сообщил, что ему осталось жить полгода. 1 февраля звезде интернета исполняется 29 лет. Чем сегодня занимается Желудь и как ему удалось справиться с наркотической зависимостью, расскажет «Радио 1».

Кто такой Рома Желудь


Рома Желудь (настоящее имя — Игнат Ромаевич Керимов) — российский блогер и музыкант, который стал популярным в начале 2010-х благодаря своим видео на YouTube. Он быстро завоевал миллионы поклонников, а также выпустил несколько музыкальных треков. Кроме того, он написал свою собственную книгу.

В последние годы Рома ушёл от публичности, переехал за рубеж и сосредоточился на решении личных проблем.

Биография блогера Ромы Желудя


Рома Желудь, настоящее имя которого Игнат Рустамович Керимов, родился 1 февраля 1996 года в Москве в семье архитектора и предпринимательницы. С раннего возраста проявлял интерес к творчеству: увлекался лепкой, рисованием, а также занимался теннисом и дзюдо.

В 2010 году в возрасте 14 лет Рома выложил на YouTube видео, которое стало вирусным, и это дало старт его карьере. Его канал быстро стал одним из самых популярных в России, привлекая миллионы подписчиков.

В 2014 году Рома получил престижную награду Kids' Choice Awards в номинации «Любимый российский исполнитель», обойдя таких звёзд, как Нюша и Сергей Лазарев. В этом же году он стал гостем популярных телешоу, включая «Сегодня вечером» на Первом канале и «Большой вопрос» на СТС.

Блогер Рома Желудь (фото: телеграмм-канал)

В 2016 году он выпустил дебютный альбом, в котором было 15 треков, а также принял участие в шоу «Импровизация».

Кроме того, Рома открыл интернет-магазин, где продавал футболки и сувениры с собственным изображением, что также способствовало росту его популярности. В 2019 году он дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в успешной комедийной картине «Холоп».

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Как Рома Желудь начал карьеру блогера


В 14 лет он решил попробовать свои силы на YouTube, который в 2010 году только начинал развиваться в России. Он понял, что площадка дает шанс стать популярным.

Рома вдохновлялся западными блогерами, часто копируя их идеи и создавая провокационные ролики. Этот подход привёл к быстрому росту популярности. Его каналы RomaAcornLive и RomaAcorn суммарно набрали более 108 миллионов просмотров, что было впечатляющим достижением для русскоязычного YouTube. В то время как часть зрителей критиковала его творчество, другие с нетерпением ждали новых видео и мечтали о знакомстве с ним.

«До 14 лет мне сужали мои права: я не мог снимать видео, мне запрещали гулять с определенными людьми, ходить туда, куда мне хотелось. Я чувствовал на себе ужасное давление, и вообще это было самое ужасное время моей жизни. В 15 лет я уговорил маму оставить меня в покое. Я просто пришел к ней как-то утром и показал, что у моего ролика 10 миллионов просмотров. Она вроде не придала этому значения, сказала: "Ладно, занимайся чем хочешь"», — рассказал блогер.

Поняв, что блог может приносить неплохой доход, Рома стал записывать всё больше видео. Его заработок на тот момент составлял около 1000 долларов в месяц, что для молодого парня стало серьезным стимулом для дальнейшей работы.

Музыка блогера


Осенью 2012 года Рома Желудь выпустил свой первый сингл, а его клип на песню «Like» быстро набрал более 4,5 миллионов просмотров, что стало значимым шагом в его музыкальной карьере.

Летом 2014 года состоялся релиз его дебютного альбома «Зона свободного падения», в который вошли 15 треков, включая уже известные песни «Like» и «Я не игрушка для тебя». Для нескольких песен были сняты клипы, однако они не вызвали восторга у поклонников. Несмотря на это, альбом занял высокие позиции в топах продаж российского iTunes.

В тот же период Рома был удостоен престижной американской награды Kids' Choice Awards в номинации «Любимый российский исполнитель».

Позже, в 2020 году, он выпустил свой второй альбом под названием «Клубная программа».

Блогер Рома Желудь (фото: телеграмм-канал)

Как Рома Желудь справился с наркозависимостью


Вместе с популярность у Ромы в жизни появились запрещенные вещества. Ситуация стала хуже после того, как блогер переехал в США и, избавившись от родительского контроля, пустился во всех тяжкие.

В 2022 году Рома Желудь откровенно рассказал о своём опыте с наркотиками и их пагубном влиянии на здоровье. Он признался, что принимал наркотики в сочетании с антидепрессантами, что привело к проблемам с сердцем и потере чувствительности в ногах.

«Почему начал употреблять? Все, кто мне нравился, употребляли. Мне хотелось быть с ними на одной волне. Они казались интересными, крутыми. Они меня использовали, им нужна была моя популярность, а я думал, что я сам», — поделился Желудь.

Рома обратился за помощью к наркологу с 42-летним стажем, и ему назначили ежедневные капельницы. Однако многие из его коллег по шоу-бизнесу посчитали этого недостаточным и посоветовали пройти курс лечения в реабилитационном центре.

Блогер также отметил, что наркотики стали причиной его падения популярности. Он пытался справиться с зависимостью, посещая специализированные курсы, но это не дало результатов. У него начали происходить сердечные приступы, а однажды он даже получил обморожение.

Летом 2024 года Рома решил пройти лечение в реабилитационном центре. По словам блогера, этот шаг стал для него важным этапом в стремлении избавиться от зависимостей и начать новую жизнь, в которой он сможет полностью восстановить своё здоровье и вернуться к нормальной жизни.

«Мне только что сказали, что мне осталось жить максимум полгода. У меня нет депрессии и ничего. Я это знал и чувствовал уже последние пару месяцев. И это не ВИЧ и не рак, просто есть нечто большее чем, то что можно себе вообще представить. Прошу за меня не переживать», — обратился Игнат к своим подписчикам.

Кроме того, он добавил, что после лечения у него есть планы: он собирается дописать новый альбом и обзавестись семьей.

«В итоге я выйду абсолютно новой личностью, и вы увидите это сто процентов. Надеюсь с новыми силами я смогу доделать этот альбом. Мне больше вообще ничего не важно», — отметил Желудь.

Блогер Рома Желудь (фото: телеграмм-канал)

Личная жизнь Ромы Желудя


В личной жизни Ромы Жёлудя было несколько громких романов. В 2012 году он был в отношениях с Линой Доброродновой. Позднее его связывали с блогером и моделью Соней Есьман, а в 2014 году Рома встречался с бывшей солисткой группы «Тату» Юлией Волковой. Также известно о его отношениях с блогером и моделью Настей Шмаковой

Кроме того, Рома Жёлудь также признался, что на протяжении нескольких лет страдал от секс-зависимости.

«У меня был секс во всех общественных местах, я сбегал за сексом с работы, постоянно искал одноразовых партнеров. Для меня стало абсолютно нормальным, что в постели могло быть больше 5 человек за ночь», — рассказал он.

На фоне этого в 2022 году блогер анонсировал выход его автобиографической книги. Мемуары, получившие название «Секс зависимость», были изданы с возрастным ограничением 18 .

«Весь этот треш я описываю подробно в своей книге. Там будет подробное описание моих сексуальных историй — тройничков, двойничков и единичек. Она не для того, чтобы заработать деньги, а чтобы люди почувствовали, как всё было на самом деле», — говорил Жёлудь.

Кроме того, Игнат признался, что оказывал эскорт-услуги, чтобы заработать.

В ноябре 2024 года Желудь признался, что находится в отношениях.

«Впервые нет никакой драмы. Никто никого не ранит, никто никого не использует. А просто оба человека счастливы друг с другом», — сказал он в одном из своих видео.

Блогер Рома Желудь (фото: телеграмм-канал)

Как и где сейчас живет Рома Желудь


На сегодняшний день блогер продолжает снимать видеоролики для YouTube, однако в медийном пространстве его можно встретить всё реже.

Блогер удалил социальные сети, восстанавливается после наркотической зависимости. По его словам, он трезвый уже более года.

В 2021 году он переехал в Дубай и купил там квартиру.

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#музыкант
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Уродливая пластиковая обувь: в сети обсуждают неудобные туфли Виктории Бэкхэм
В сети обсудили туфли Виктории Бэкхэм: «Ноги должны быть спрятаны»
31 января 2025, 21:30

Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)

Туфли британской певицы Виктории Бэкхэм обсудили пользователи в сети. Как уточнил портал WomanHit, звездное семейство организовало вечеринку бренда Boss. Туда были приглашены самые дорогие и близкие люди Бэкхэмов.
Исполнительница выглядела гламурно и стильно, но обувь сыграла с ней злую шутку. Юзеры заметили, что Виктория стояла прямо на прозрачных туфлях-лодочках. Саму Бэкхэм это никак не смутило, несмотря на камеры.

Виктория Бэкхэм (Фото: соцсети)

«Понятия не имею, почему женщины заставляют себя носить болезненно неудобную обувь», «Виктория искалечила себя», «Боже мой, ноги должны быть спрятаны, а не показаны в уродливой пластиковой обуви», — пестрят комментарии негодованием.
Перед этим стало известно, сколько артист Игорь Петренко остался должен по алиментам Екатерине Климовой. Читайте подробнее в нашем материале.

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#мир
#шоу-бизнес
#великобритания
#обувь
#новости
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Звезда «Мы из будущего» Петренко снизил долг по алиментам перед Климовой
Петренко снизил долг по алиментам перед Климовой до 1,2 млн руб
31 января 2025, 21:06

Игорь Петренко и Кристина Бродская (Фото: соцсети)

Звезда фильма «Мы из будущего» Игорь Петренко снизил долги по алиментам до 1,2 миллиона рублей перед своей экс-супругой Екатериной Климовой.
Как уточнил Telegram-канал «Звездач», ранее задолженность составляла примерно десять миллионов рублей. Многомиллионную сумму артист выплачивает с февраля прошлого года.

Брак Петренко с Климовой продолжался с конца 2004 года по 10 июля 2014-ого. У пары двое сыновей: Матвей и Корней.

Сейчас мужчина в браке с актрисой Кристиной Бродской. Знаменитости воспитывают троих дочерей.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал о своем идеале женщины для четвертой женитьбы. Он раскрыл одну из своих мечт в отношении потенциальной избранницы.

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#шоу-бизнес
#долги
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«У молодых опыта мало»: Шаляпин назвал свой идеал для четвертого брака
Певец Шаляпин заявил, что готов жениться в четвертый раз
31 января 2025, 20:53

Прохор Шаляпин (фото: соцсети)

Певец Прохор Шаляпин назвал свой идеал женщины для того, чтобы жениться в четвертый раз. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что статус избранницы ему не важен, мечта — девушка с доброй душой.
Больший интерес артист испытывает к тем, кто уже был в браке, потому что, по его словам, «у молодых опыта мало».
«Я готов жениться в четвертый раз, меня брак не пугает. А еще я очень хочу деток — дочку и сынишку. <…> Я мечтаю встретить девушку с доброй душой, причем не важно, кто она будет — королева или техничка. Если между нами произойдет химия, проскочит искра и мы почувствуем, что мы созданы друг для друга, то не вижу никаких препятствий», — поделился Шаляпин.
Певец добавил, что сейчас его сердце полностью свободно и он находится на отдыхе, чтобы с новыми силами вернуться в Москву и продолжать завоевывать сердца своих фанаток.
«Мне интересны все дамы, любого возраста, но всегда интереснее с теми, кто уже был в браке или имел серьезные отношения. У молодых опыта мало, они еще эмоционально и психологически не готовы вести серьезные беседы, с ними скучновато», — пояснил он.
Шаляпин отметил, что все же возраст — это не главное, он готов полюбить и молодую.
«Мне женитьба больше нужна, чтобы появились дети, продолжить свой род, остальное все решаемо», — подчеркнул артист.
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#сердце
#возраст
#брак
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#артист
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«На то оно и личное»: солистка Artik & Asti Велиева раскрыла свои приоритеты
Для солистки Artik & Asti Велиевой в приоритете семья
31 января 2025, 20:45

Севиль Велиева (Фото: соцсети)

На первом месте для солистки группы Artik & Asti Севиль Велиевой находится семья. Своими жизненными приоритетами исполнительница поделилась с программой «Тема» на RU.TV.
«Поэтому для меня, наверное, любой год — это год людей, которых я люблю. И я очень домашний, очень семейный человек. (…) Но я не люблю об этом говорить громко и слишком большое внимание придавать этой теме, потому что на то оно и личное…» — прокомментировала Велиева.
Видимо, в подтверждение своих слов она не рассказала про помолвку, сохранив все в тайне до последнего момента.

На вопрос о детях селебрити тоже ответила уклончиво. При этом она не отрицала, что хочет стать мамой.

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#мир
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#звёзды
#шоу-бизнес
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