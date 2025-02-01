«Бывший подаёт в суды, а я их выигрываю»: Ольга Рапунцель одержала очередную победу над Дмитрием Дмитриенко

Ольга Рапунцель (фото: соцсети)
Участница «Дома-2» Ольга Рапунцель потроллила бывшего мужа и рассказала, как одержала очередную победу в суде.
Телеведущая познакомилась с Дмитрием Дмитриенко на «Доме-2», после чего, в 2017 году, они поженились. В браке родились две дочки – Василиса и София. Между супругами постоянно вспыхивали ссоры и конфликты, которые в итоге привели к разводу. Однако и он был наполнен скандалами.
Бывшие супруги постоянно обменивались взаимными обвинениями и упрёками. Рапунцель сообщила, что была вынуждена вместе с дочерьми съехать из квартиры, в которой остался жить Дмитриенко. Также она уверяла, что он не участвует в жизни детей, однако мужчина отрицал это.
На время телезвезда перестала говорить о конфликтах с экс-мужем. Выяснилось, что всё это время они разбирались в суде, который Рапунцель выиграла.
В личном блоге Ольга написала, что люди обязательно за всё заплатят. В мире слишком много людей, считающих, что всё им сойдёт с рук. Но звезда поспешила остановить их, подчеркнув, что такое мнение ошибочно. После она сообщила об очередном выигранном суде.
Также Рапунцель заявила, что скоро доберётся до СМИ, распространяющих о ней ложную информацию. Она призвала удалить ложные статьи, иначе придётся ответить по закону.
Кроме того, девушка дала понять, что у неё есть новый поклонник, –каждый день в её доме появляются цветы.
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Бывшие супруги постоянно обменивались взаимными обвинениями и упрёками. Рапунцель сообщила, что была вынуждена вместе с дочерьми съехать из квартиры, в которой остался жить Дмитриенко. Также она уверяла, что он не участвует в жизни детей, однако мужчина отрицал это.
На время телезвезда перестала говорить о конфликтах с экс-мужем. Выяснилось, что всё это время они разбирались в суде, который Рапунцель выиграла.
В личном блоге Ольга написала, что люди обязательно за всё заплатят. В мире слишком много людей, считающих, что всё им сойдёт с рук. Но звезда поспешила остановить их, подчеркнув, что такое мнение ошибочно. После она сообщила об очередном выигранном суде.
Также Рапунцель заявила, что скоро доберётся до СМИ, распространяющих о ней ложную информацию. Она призвала удалить ложные статьи, иначе придётся ответить по закону.
Кроме того, девушка дала понять, что у неё есть новый поклонник, –каждый день в её доме появляются цветы.
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Анастасия Чинкова