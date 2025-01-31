«На то оно и личное»: солистка Artik & Asti Велиева раскрыла свои приоритеты

Севиль Велиева (Фото: соцсети)
На первом месте для солистки группы Artik & Asti Севиль Велиевой находится семья. Своими жизненными приоритетами исполнительница поделилась с программой «Тема» на RU.TV.
«Поэтому для меня, наверное, любой год — это год людей, которых я люблю. И я очень домашний, очень семейный человек. (…) Но я не люблю об этом говорить громко и слишком большое внимание придавать этой теме, потому что на то оно и личное…» — прокомментировала Велиева.Видимо, в подтверждение своих слов она не рассказала про помолвку, сохранив все в тайне до последнего момента.
На вопрос о детях селебрити тоже ответила уклончиво. При этом она не отрицала, что хочет стать мамой.
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