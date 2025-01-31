«Где факты?»: Погребняк заступилась за Седокову на фоне хейта после смерти Тиммы

Мария Погребняк (Фото: соцсети)
Блогер Мария Погребняк заступилась за певицу Анну Седокову на фоне волны хейта в адрес исполнительницы после смерти Яниса Тиммы. Свою позицию Погребняк опубликовала в социальных сетях.
«И вот уже все — от комментаторов до блогеров — связывают личную трагедию семьи с концертом Анны, будто это логическая цепочка. Но где факты? Где доказательства ее вины? Нет их. Есть только слухи, домыслы и жажда сенсации», — сказано в сообщении.Погребняк подчеркнула, что Седокову бросились обвинять, не проведя тщательного анализа.
Кроме того, бизнесвумен поинтересовалась, проверял ли кто-то информацию о том, что «на концерт в Казахстане не продан ни один билет».
Погребняк резюмировала, что сегодня люди не умеют отделить эмоциональную составляющую от реальности.
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