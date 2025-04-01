Бывший продюсер певца SHAMAN высказался о его свадьбе с Мизулиной

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Экс-продюсер певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Яковлев заявил, что рад за успехи артиста в личной жизни. Об этом сообщает NEWS.ru.
Певцу и его возлюбленной Екатерине Мизулиной Яковлев пожелал счастья. По мнению экс-продюсера, свадьба звезд может пройти в закрытом формате.
Яковлев отказался комментировать развод Дронова с женой, который состоялся в прошлом году.
Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
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«Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят о том, что они пара теперь официально», — цитирует его NEWS.ru.
Яковлев отказался комментировать развод Дронова с женой, который состоялся в прошлом году.
Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
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