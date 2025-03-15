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Бывший солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев: участие в «Фабрике звезд» для раскрутки и обвинения в нетрадиционной ориентации**

Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram*@dimabikbaev)

Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram*@dimabikbaev)

Дмитрий Бикбаев — артист, постановщик театральных спектаклей, выдающийся продюсер и глава множества проектов в сфере искусства. Первые лучи популярности освятили путь музыканта на шоу «Фабрика звезд», затем был дуэт «БиС» с Владом Соколовским и сольные проекты артиста. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Старт в карьере


Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram*@dimabikbaev)

Дмитрий Бикбаев 15 марта 1988 года. В юные годы будущий артист жил в Уссурийске. Он занимался в художественной студии, посещал танцевальные занятия и уроки гимнастики. Старший брат Дмитрия, Александр, учился в Российском государственном гуманитарном университете. Когда Дима приехал к нему в Москву на летние каникулы, он решил больше не возвращаться к родителям и остался в столице.

Школу будущая звезда сцены закончил экстерном и поступил в 2004 году в Российскую академию театрального искусства. Закончил РАТИ в 2008 году с красным дипломом по специальности «Актёрское искусство».

В 2007 году Бикбаев преследовал цель стать узнаваемым публикой и успешно прошёл отборочные этап популярного телевизионного шоу «Фабрика звёзд — 7». В этот период он также встретил Влада Соколовского, с которым они основали группу «Бис». Спустя некоторое время коллектив занял третье место на проекте «Фабрика звёзд».

Робота с Меладзе


Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский (Фото: скриншот клипа «Катя»)

Творческий союз БиС был весьма успешным, молодые таланты завоевали множество наград и музыкальных премий. Однако в июне 2010 года их сотрудничество внезапно завершилось по решению Соколовского. Значительно позже в интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее YouTube-канала Дмитрий Бикбаев признается, что выкрал свой контракт с продюсером Константином Меладзе.

«Мне в какой-то момент было тяжело внутри коллектива эмоционально. Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью. Также я понимал, что театр набирает обороты, возможные спектакли. Я выкрал свой контракт и сжег его», — делился Бикбаев.

Вскоре после того, как группа распалась, Дмитрий основал коллектив в стиле поп-рок под названием 4POST. Через двенадцать месяцев группа была номинирована на премию RU.TV в категории «Реальный приход», а позже даже прошла отбор на «Евровидение».

Кроме того, в 2014 году Дмитрий участвовал в шоу «Один в один», где продемонстрировал свой талант. Но для Бикбаева было важнее найти своё место в театральной сфере, а не в музыкальной.

Театральная карьера


Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram*@dimabikbaev)

В 2012 году Дмитрий Бикбаев получил предложение занять пост руководителя театрального центра «Маленькая Луна». В том же году он выступил в качестве продюсера спектаклей «Сказка Царь в лице ночи» и «Орфей и Эвридика».

С января 2008 по декабрь 2019 года работал в московском театре Луны. С мая 2017 года Дмитрий Бикбаев стал художественным руководителем Культурного Центра имени И. М. Астахова. С 2022 года руководителем открытого театрального пространства «Арт-платформа».

Личная жизнь


В период учёбы в университете Дмитрий встречался с Ксенией Баскаковой, но участие в проекте «Фабрика звёзд» негативно повлияло на их отношения. Впоследствии стали распространяться разговоры о том, что Дмитрий планировал связать себя узами брака с Викторией Дайнеко и актрисой Ириной Антоненко. Однако эти разговоры так и остались на уровне слухов.

В настоящее время Дмитрий говорит, что он не состоит в отношениях и не планирует их заводить. Его мысли сосредоточены на будущем театра. В интернете активно обсуждали информацию о том, что Дмитрий Бикбаев может быть представителем нетрадиционной ориентации**. Некоторые даже утверждали, что у него есть влиятельный покровитель-мужчина. Однако сам исполнитель просто смеется над подобными предположениями.

«Если людям небезразлична моя личная жизнь, то это хорошо. Любой публичный человек должен вызывать интерес, о нем должны говорить. Мне сложно вспомнить молодых артистов, работающих в жанре поп-музыки, которым не приписывали бы слухи о гомосексуализме**», — сказал Дмитрий Бикбаев в интервью проекту Heat.ru.

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Семь брошенных детей, случайная карьера и роман с замужней: тайны актера Евгения Цыганова
15 марта 2025, 15:27

Евгений Цыганов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

15 марта Евгению Цыганову исполняется 46 лет. Одни осуждают актера за его «одинаковость», другие же, наоборот, видят в его работах «необычную магию». Стоит отметить, что многие обсуждают личную жизнь артиста, вспоминая многочисленные романы и семерых брошенных детей.
Подробности биографии и личной жизни Евгения Цыганова в материале «Радио 1».

Биография Евгения Цыганова


Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Его родители работали сотрудниками научно-исследовательского института «Титан». Цыганов окончил музыкальную школу по классу фортепиано, занимался теннисом и плаванием. В девять лет мальчик попал в Театр на Таганке, где в течение четырех лет исполнял различные детские роли в спектаклях «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».

В подростковом возрасте Евгений начал увлекаться музыкой. С 14 лет он играл в рок-группе «А.S.». После распада коллектива, будущий актер создал новую группу «Гренки», которая активно выступала в московских клубах и даже выпустила альбом.

Евгений Цыганов (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)

После окончания школы Цыганов хотел поступать на журналиста, однако случайная встреча с бывшей одноклассницей по киношколе Ксенией Кутеповой изменила его планы. По ее совету в 1996 году он поступил в Щукинское театральное училище, однако проучился там лишь год.

В 1997 году Евгений перевелся в РАТИ (ГИТИС) на режиссерский факультет. Сразу после выпуска он был принят в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко», где служит и сегодня.

Карьера Евгения Цыганова


Дебют Евгения Цыганова в кино состоялся в 2001 году в фильме Юрия Грымова «Коллекционер». По словам актера, данная работа является его «дорогим воспоминанием», несмотря на то, что критики не одобрили эту картину.

Роль в комедии «Займемся любовью» (2002) принесла Цыганову настоящий успех. Евгений получил приз фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая роль второго плана».

Спустя два года Евгений получил широкую известность после после роли Саши Панкратова в многосерийной драме «Дети Арбата». Работа с режиссером Андреем Эшпаем открыла новую страницу в карьере актера, а партнерство с Чулпан Хаматовой сделало их «самой романтической сериальной парой» того времени.

В 2006 году вышла романтическая комедия «Питер FM», где Цыганов сыграл вместе с Екатериной Федуловой. Картина имела огромный успех в прокате.

К числу известных проектов Евгения относятся роли в таких работах, как «Брестская крепость», «Неадекватные люди», «Оттепель», «Битва за Севастополь», «Цой» и другие. В фильмографии актера насчитывается более 20 проектов.

Личная жизнь Евгения Цыганова


Евгений Цыганов всегда пользовался популярностью у женщин. В годы учебы в ГИТИСе актер влюбился в Ольгу Сташкевич, которая была на шесть лет младше. По рассказам Любови Тихомировой, рядом с Цыгановым актриса была довольно долго. Сама же Сташкевич рассказывала, что познакомилась со звездой «Прогулки» в общей компании, но иных подробностей о романе не раскрывала. Их отношения быстро сошли на нет, что стало для актрисы серьезным ударом.

Вскоре Цыганов переключил свое внимание на замужнюю Ирину Леонову, с которой снимался в «Детях Арбата». Примечательно, что Евгения абсолютно не смущало, что его возлюбленная состояла в браке с Игорем Петренко. Буквально через несколько месяцев после начала их романа Ирина развелась. В 2005 году она родила Цыганову дочь Полину, а спустя время и еще шестерых детей: Никиту, Андрея, Софью, Александра, Георгия и Веру. Стоит отметить, что замуж Леонову Цыганов так и не позвал — они прожили вместе 11 лет без заключения брака.

Ирина Леонова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В течение этого времени артист много работал, постоянно пропадая то на репетициях, то съёмках и гастролях. Но при этом Цыганов и Леонова выглядели вполне счастливыми. Было понятно, что актер успевает находить время на детей. Но когда в 2015 году появились слухи о том, что Евгений ушел из семьи, бросив шестерых детей и беременную Ирину, многие не сразу в это поверили.

Сначала Цыганов говорил, что он якобы просто устал от постоянного шума в доме — мол, он не бросил детей, а просто живет отдельно, чтобы спокойно готовиться к ролям. Однако вскоре стало известно, что в это время у артиста уже вовсю разгорался роман с актрисой Юлией Снигирь.

Отношения Евгения Цыганова с Юлией Снигирь


Знакомы они были давно, но в какой-то момент рабочие отношения переросли в романтические. Евгения Цыганова тогда подвергли всеобщей критике, называли обманщиком, лицемером и донжуаном. Особенно много негатива вызвало его решение официально жениться на Снигирь, хотя Леонову он за столько лет так и не удосужился довести до ЗАГСа.

«На самом деле у меня не было как такового развода, я никого и не бросал: детей или женщину. Для меня это сами по себе странные формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди. У нас общие проблемы, дела. Самая главная неправда в том, что есть какое-то расставание. Подробности мы опустим: сколько мы были вместе, куда ходили, что делали. Да, семеро детей, но я не отнекиваюсь! Наоборот, мы в прекрасных отношениях, общаемся… Это жизнь», — оправдывал себя Евгений.

Сама Снигирь во всех интервью заявляет, что кризис в первой семье супруга начался задолго до встречи с ней, и виновницей развода себя она не считает. Юлию регулярно подвергали травле — мол, она разрушила такую счастливую семью, оставив семерых детей без отца. На сегодняшний день супруги вместе уже почти десять лет, воспитывают сына Федора и никакого повода для радости хейтеров не дают.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @tsyganovpictures)

Со всеми своими детьми Цыганов общается и помогает им финансово, хоть и не в том объёме, на который хотела бы рассчитывать Леонова.

О своих чувствах к жене артист говорит очень редко. Но всегда признает, что она очень хороша в своей профессии.

«Мы же с Юлей познакомились на съёмочной площадке, и я сразу увидел, что она действительно очень крутая актриса. На мой взгляд. Но, видимо, его разделяют и Андрей Сергеевич Смирнов, и Паоло Соррентино, и много других замечательных мастеров. И Юрий Николаевич Погребничко (театральный режиссёр — прим.ред.) в какой-то момент сказал: "Ты понимаешь, Юля же не умеет притворяться, её пространство гнетёт". И я вдруг увидел, что Юля действительно не очень умеет притворяться. Мне кажется, это редкий дар — быть настоящей», — делился в одном из интервью артист.

Дети Евгения Цыганова


Несмотря на новую семью и занятость, Цыганов принимает активное участие в воспитании детей от первого брака и регулярно выходит с ними в свет. Он уверен, что каждый из его детей талантлив, и любит всех одинаково.

Старшей дочери актера, Полине, уже 19 лет и она учится на актрису. У нее уже есть опыт съемок: она сыграла в проектах «Алиса не может ждать» и «Паромщица», а в фильме «110» будущей звезде даже досталась главная роль.

Сын Никита к актерской деятельности равнодушен. Он увлекается точными науками, изучает физику и астрономию.

Третий сын, Андрей, больше всех похож на знаменитого папу. Дочка София, как и Полина, мечтает о карьере актрисы, сын Александр без ума от футбола, а Георгий очень добрый и милый мальчик.

Малышка Вера, несмотря на свой юный возраст, уже очень самостоятельная.

«Любой мой ребёнок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Если я куда-то еду, то беру с собой кусками гавриков», — утверждает Евгений.

По словам Цыганова, дети никогда не бывают ему в тягость. Актер не скрывает, что хотел бы проводить со своими наследниками больше времени, однако работа не всегда это позволяет.

Чем занимается Евгений Цыганов сегодня


Евгений Цыганов не покинул Россию и продолжает работать. Недавно на экраны вышел очередной проект с его участием — сериал «Первый номер».

В январе прошлого года состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита», главные роли в котором исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Картина собрала в прокате свыше 2 млрд руб.

Евгений не скрывает, что в последние годы интересных предложений стало гораздо меньше, а многие проекты, особенно зарубежные, попросту «схлопнулись».

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«Показать грудь?»: роль порноактрисы и смена фамилии. Где сейчас звезда сериала «Бывшие» Любовь Аксенова
15 марта 2025, 14:36

Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова — актриса, которая может воплотить на экране любой образ. Её актёрский талант и красота помогли многим фильмам стать любимыми среди зрителей. Сегодня артистке исполняется 35 лет. О личной жизни и творческом пути звезды сериала «Бывшие» читайте в материале «Радио 1».

Детство звезды


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова (Новикова) появилась на свет 15 марта 1990 года в городе Москве. Её родители не имели отношения к творческой сфере: мама работала в аптеке, а отец был армейским офицером. Люба росла вместе со старшим братом и много принимала от него.

Будущая актриса с раннего детства проявляла творческие способности, играла в школьных постановках, занималась вокалом и танцами. При этом примерной девочкой назвать ее было сложно, она много гуляла, рано начала курить и прогуливать школу. Помимо этого, Аксёнова проявляла интерес к экстремальным видам спорта — каталась на горных лыжах, сноублейде и гоняла на мопеде.

В старших классах с актрисой произошёл несчастный случай на мопеде, из-за чего она получила травму ноги и вынуждена была долго восстанавливаться, пропуская занятия в школе. Получать аттестат о среднем образовании Аксеновой пришлось экстерном, так она окончила школу на год раньше своих одноклассников.

Девушка была уверена в своём желании связать свою жизнь с искусством. Поначалу она задумывалась о карьере певицы, но в последний момент передумала и подала документы в ГИТИС.

И актриса, и певица


На третьем курсе института Люба попробовала себя в роли певицы. Она встретила Сергея Галояна, который когда-то был продюсером группы «Тату». Вместе с ним Люба и её подруги создали группу ID. Они выступали в необычных костюмах японских школьниц и пели смелые песни. Эта деятельность сильно отвлекала от учебы в театральном, поэтому коллектив просуществовал недолго, и Аксенова снова бросила все силы на учебу в ГИТИСе.

Первые роли и большая популярность


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Актриса дебютировала в кино еще будучи студенткой в 2009 году с эпизодическими ролями в сериалах «Детективы» и «След». Первый успех в кино случился в 2011 году после премьеры сериала «Закрытая школа». В этом захватывающем сериале она предстала в образе ученицы Кристины Панфиловой.

В киноальманахе «Рассказы», где Аксенова впервые обнажилась в кадре.

«Когда-то давно в институте я говорила: «Что?! Эротика? Показать грудь? Ни за что!». А потом через два года я снялась в киноальманахе «Рассказы» и, не задумываясь, разделась в кадре, потому что того требовала роль. Мне нравился мой персонаж, я доверяла режиссеру, а это была моя внутренняя задача. В общем, когда доходишь до дела, думаешь уже о других вещах», — делилась Аксенова с изданием Woman.ru.
Спустя много лет Любовь Аксёнова сыграет роль порноактрисы в фильм Михаила Сегала «Глубже». Чтобы войти в образ, девушка изучила эротические видеоматериалы и документальные фильмы о «древнейшей» профессии.

«Я поняла, насколько порно — это непростой труд, тяжелая физическая работа. Звезд в русском сегменте немного, все работают в сложных условиях», — цитировало слова акртисы издание «Лента.ру».

В фильмографии Любови Аксёновой к настоящему времени насчитывается более 75 работ, среди которых имеются всеми любимые картины «Рассказы», «Любит – не любит», «Обнимая небо», «Бывшие», «Гуляй, Вася!», «Мажор-2», «Настя, соберись!» и «Почка».

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Личная жизнь


Павел и Любовь Аксёновы (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

В 2010 году актриса вышла замуж за Павла Аксёнова, который был не только продюсером, но и режиссёром. После свадьбы Любовь Новикова взяла фамилию мужа. Пара познакомилась на премьере короткометражного фильма «Любовник» и буквально через несколько месяцев стали мужем и женой. Повторная свадьба супругов состоялась в 2020 году. Они устроили пышную свадьбу в Индии, пригласив только самых близких людей.

Супруг актрисы предпочитает вести уединённый образ жизни и редко сопровождает её на светских мероприятиях. Однако он с пониманием относится к профессиональной деятельности жены. Однако в их благополучном союзе пока нет детей. Любовь продолжает активно работать и не планирует пока становиться матерью.

Смена имиджа


Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Любовь Аксёнова впервые появилась перед зрителями в новом образе на премьере анимационного фильма «Щелкунчик и волшебная флейта» в ГУМе. Журналисты и коллеги с трудом узнали актрису, так как она сменила привычный образ: вместо русых волос средней длины у неё была стрижка «пикси» с платиновым цветом.

В эфире программы «Поехали» на радиостанции «Авторадио» Аксёнова поделилась с публикой мотивами своего решения.

«На самом деле я дождалась, я дожала, додавила! Я очень долго хотела постричься. Хотела сделать именно короткую стрижку. Еще хотела рискнуть и стать настоящей блондинкой с белыми волосами. Я предлагала сделать это для проектов, но часто слышала: «Ну, наверное, не надо, вдруг не пойдет…». Когда я освободилась от всех проектов, всё доделала, то поехала к другу и сказала: «Давай сделаем, погнали!» — рассказала артистка.

Поклонники разделились во мнениях. Некоторые считают, что актриса совершила большую ошибку, сделав новую стрижку, которая сделала её похожей на мальчика. Однако большинство всё же оценили преображение звезды экрана. В интернете пишут, что в новом образе Аксёнова стала выглядеть свежее и эффектнее.

Любовь Аксёнова (Фото: Instagram*@im_lyubovaksenova)

Стоит отметить, что Аксёнова, как настоящий профессионал, не боится менять свою внешность ради проектов. Например, в 2019 году она покрасила волосы в красный цвет для роли в супергеройском фильме «Майор Гром: Чумной доктор» режиссёра Олега Трофима. А после проекта Аксёнова еще долгое время наслаждалась ярким цветом волос.

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«Рассчитано на девочек-подростков»: Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN
Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN
15 марта 2025, 12:48

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Журналистка Ксения Собчак не верит в отношения певца Ярослава Дронова (SHAMAN) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом телеведущая заявила в своем одноименном шоу «Осторожно: Собчак».
Таким образом она набросала, по ее мнению, приблизительный сценарий. По словам Собчак, сначала будут публичные появления с поцелуями, затем клипы с участием Мизулиной. После пойдут интервью Дронова об обретении любви, объявление и подготовка к свадебному торжеству с последующим разрывом.

«Сценарий у истории длинный, поэтому не все сразу. На каких девочек-подростков это рассчитано, не понимаю. Кто автор сценария прогрева — тоже любопытно», — прокомментировала Собчак.
Ранее таролог рассказал, какое будущее у отношений Дронова и Мизулиной.

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Фигуристка Трусова рассекретила беременность, показав живот
15 марта 2025, 11:52

Александра Трусова (Фото: Instagram*/avtrusova)

Фигуристка Александра Трусова показала живот, рассекретив беременность в социальных сетях. Бьюти-издания подозревали о беременности еще пару месяцев назад.
Трусова с мужем Макаром Игнатовым в ожидании первенца. Официально об этом стало известно, благодаря видеозаписи из челябинской авиагавани, опубликованной изданием Super.ru. Трусова с Игнатовым прилетели туда в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.




На кадрах видно, что живот и фигуру не закрывает даже одежда. Будущие родители поженились летом прошлого года, через полгода после того, как пара стала встречаться. Также некоторое время назад спортсменка опубликовала кадры, где у нее новый цвет волос, а подпись к видео гласила: «Время перемен».

Ранее стало известно, кто из звезд шоубиза объявил о разводе.
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#мир
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#семья
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Алекса объявила о разводе с Дайчевым через год после свадьбы
15 марта 2025, 11:31

Александра Чвикова (Фото: Instagram*/aleksa___official)

Певица Алекса (Александра Чвикова) объявила о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Исполнительница опубликовала пост в соцсетях с черно-белой свадебной фотографией. Торжество состоялось год назад. Чвикова также добавила, что не будет комментировать ситуацию.
«В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А уже дальше, каждый идёт по своему осознанному пути», — написала Алекса.
Пользователи поддержали артистку, написав, что все наладится.

«С самого начала чувствовала, что это не ваш мужчина»; «Как браки быстро заканчиваются»; «Все наладится, все будет хорошо», — написали юзеры.
Ранее сообщалось, куда переехала Алекса.

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