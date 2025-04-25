Надежда Кадышева вышла на сцену с сыном, которого обвиняют в мошенничестве

Надежда Кадышева и Григорий Костюк (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Накануне Надежда Кадышева выступила на мероприятии «Хиты Муз-ТВ». В последнее время исполнительница композиций «Плывёт веночек» и «Течёт ручей» пользуется особой популярностью у молодёжи.
На сцену Кадышева вышла с мужем Александром и сыном Григорием. На сегодняшний день он активно скрывается от своих экс-возлюбленных, передает Super.
Ранее бизнесвумен Дарья Де Батс и мать 3-летнего сына Костюка Габриелла Мерман обвинили его в мошенничестве. Уточняется, что Де Батс передала сыну знаменитой певицы порядка 20 млн рублей, из которых он вернул около 10.
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Ранее бизнесвумен Дарья Де Батс и мать 3-летнего сына Костюка Габриелла Мерман обвинили его в мошенничестве. Уточняется, что Де Батс передала сыну знаменитой певицы порядка 20 млн рублей, из которых он вернул около 10.
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Екатерина Коршунова