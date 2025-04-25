Надежда Кадышева вышла на сцену с сыном, которого обвиняют в мошенничестве

Юрий Яковлев – советский актер, народный артист СССР, знакомый зрителям по таким кинохитам, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим. 25 апреля артист отмечал бы свой день рождения. О том, какой была жизнь актера расскажет «Радио 1».