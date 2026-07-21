Бывший супруг Дженнифер Лопес и его жена Надя Феррейра стали родителями во второй раз

21 июля 2026, 22:12

У экс-мужа Дженнифер Лопес родился восьмой ребёнок

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

В семье певца Марка Энтони и его супруги Нади Феррейры произошло пополнение. У пары родилась дочь, которую назвали Майлой. Для 57-летнего артиста это уже восьмой ребёнок, а для 27-летней модели малышка стала вторым совместным ребёнком с мужем.





О рождении дочери супруги сообщили в социальных сетях, поделившись радостной новостью с поклонниками.





«Какое огромное благословение — поделиться с вами появлением на свет нашей драгоценной Майлы. Вы не можете представить, какое счастье царит у нас дома», — написали Марк и Надя.