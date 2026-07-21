Бывший супруг Дженнифер Лопес и его жена Надя Феррейра стали родителями во второй раз
У экс-мужа Дженнифер Лопес родился восьмой ребёнок
В семье певца Марка Энтони и его супруги Нади Феррейры произошло пополнение. У пары родилась дочь, которую назвали Майлой. Для 57-летнего артиста это уже восьмой ребёнок, а для 27-летней модели малышка стала вторым совместным ребёнком с мужем.
О рождении дочери супруги сообщили в социальных сетях, поделившись радостной новостью с поклонниками.
«Какое огромное благословение — поделиться с вами появлением на свет нашей драгоценной Майлы. Вы не можете представить, какое счастье царит у нас дома», — написали Марк и Надя.Новорождённая стала младшей сестрой для сына пары Марко, который появился на свет в июне 2023 года. О скором пополнении в семье супруги впервые намекнули в начале года: в январе они опубликовали снимок, на котором рука их маленького сына лежит на животе Нади. Позже Феррейра также поделилась намёком на пол ребёнка, опубликовав фотографию пары розовых детских ботиночек.
Марк Энтони ранее был женат на Дженнифер Лопес — у бывших супругов есть двое общих детей, близнецы Макс и Эмма.