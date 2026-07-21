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Ева Власова спокойно относится к общению супруга с другими женщинами

Певица Ева Власова призналась, что не ревнует мужа к подругам
Ева Власова (Фото: Instagram* / @singer_eva_vlasova)

Во время беседы с корреспондентом Super на VK Fest Ева Власова рассказала, что наличие у её мужа подруг не вызывает у неё беспокойства.



Певица объяснила, что строит отношения на доверии и не видит проблемы в дружеском общении супруга с женщинами.

«Я уверенная в себе женщина. Если у моего мужа есть подруга, с которой он общается или по работе, или в жизни, то пожалуйста», — поделилась артистка.
По мнению Власовой, уверенность в себе и доверие к партнёру помогают избежать лишних поводов для ревности.

Также, по мнению артистки, партнёры не должны ограничивать друг друга в работе, увлечениях и самореализации.
Софья Метелева

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