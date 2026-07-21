Клава Кока неожиданно приехала к родным, чтобы быть на первой встрече жениха с семьёй

21 июля 2026, 21:03

Кока рассказала, как Масленников познакомился с её бабушкой и дедушкой

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

Клава Кока поделилась подробностями первой встречи своего жениха Димы Масленникова с её бабушкой и дедушкой. Историей певица поделилась в личном блоге, назвав знакомство «официальным».





По словам артистки, Масленников приехал в Пятигорск по работе и должен был впервые встретиться с её родственниками. Однако Клава решила сделать сюрприз не только ему, но и своим близким: накануне она тайно приехала к семье, чтобы лично присутствовать в этот важный момент.





«Я накануне ночью сделала сюрприз Ба и деду и приехала, чтобы в этот легендарный момент быть рядом. Дима не знал, что я тоже приеду», — рассказала певица.