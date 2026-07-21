Клава Кока неожиданно приехала к родным, чтобы быть на первой встрече жениха с семьёй
Кока рассказала, как Масленников познакомился с её бабушкой и дедушкой
Клава Кока поделилась подробностями первой встречи своего жениха Димы Масленникова с её бабушкой и дедушкой. Историей певица поделилась в личном блоге, назвав знакомство «официальным».
По словам артистки, Масленников приехал в Пятигорск по работе и должен был впервые встретиться с её родственниками. Однако Клава решила сделать сюрприз не только ему, но и своим близким: накануне она тайно приехала к семье, чтобы лично присутствовать в этот важный момент.
«Я накануне ночью сделала сюрприз Ба и деду и приехала, чтобы в этот легендарный момент быть рядом. Дима не знал, что я тоже приеду», — рассказала певица.Клава призналась, что её бабушка очень переживала перед знакомством с избранником внучки. Несмотря на волнение, она согласилась поддержать идею и сохранить приезд певицы в секрете.
В итоге Дима Масленников до последнего момента не подозревал, что Клава тоже будет рядом. По словам артистки, знакомство прошло в тёплой и семейной атмосфере, а неожиданное появление певицы стало приятным сюрпризом для её жениха.