«Не Шрек, а принц»: Басков рассказал об обидном сравнении с мультперсонажем
Николай Басков рассказал о сравнении с принцем из «Шрека»
Певец Николай Басков рассказал, с каким мультипликационным героем его часто сравнивают.
В интервью Пятому каналу Басков вспомнил, как во время шопинга дети кричали, что он похож на принца из мультфильма «Шрек». Артист пояснил, что это произошло, когда он посещал торговый центр.
«Я недавно ходил в один молл, а там из магазина выходили дети, и они стали кричать: «Мама, это же принц из Шрека». Было обидно», — признался Николай.Его смутило сравнение с вымышленным персонажем. Вероятно, певец ожидал другого признания от публики в общественном месте.
Ранее Басков заявлял журналистам, что не считает себя настоящим артистом. Он уверен, что такой чин формируется не в юности, а только после сорока лет. Также певец отметил, что чувствует на себе большую ответственность.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.