«Не Шрек, а принц»: Басков рассказал об обидном сравнении с мультперсонажем

12 сентября 2025, 16:39

Николай Басков рассказал о сравнении с принцем из «Шрека»

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Певец Николай Басков рассказал, с каким мультипликационным героем его часто сравнивают.





В интервью Пятому каналу Басков вспомнил, как во время шопинга дети кричали, что он похож на принца из мультфильма «Шрек». Артист пояснил, что это произошло, когда он посещал торговый центр.

«Я недавно ходил в один молл, а там из магазина выходили дети, и они стали кричать: «Мама, это же принц из Шрека». Было обидно», — признался Николай.

