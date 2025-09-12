Юлия Топольницкая трогательно поздравила мужа Игоря Чехова с днём рождения
Актриса и звезда комедийных шоу Юлия Топольницкая трогательно поздравила своего супруга Игоря Чехова с днём рождения. В этом году комику исполнилось 38 лет. Повод стал семейным праздником для пары, которая вместе уже почти два десятилетия — восемь лет они встречались и ещё девять состоят в браке.
На своей странице в соцсетях Юлия опубликовала черно-белую фотографию мужа, сопроводив её искренними словами.
«С днём рождения, прекрасный человек. Я тебя так сильно люблю! И каждый год я влюбляюсь в тебя сильнее и сильнее!» — написала актриса, отметив, насколько Игорь умеет ценить жизнь и всё, что его окружает.В продолжение поздравления Топольницкая пожелала мужу всегда оставаться собой. Она выразила уверенность, что будет рядом, чтобы поддерживать его и дарить радость.
«Будь самым счастливым на этом свете! Не переставай удивляться и радоваться, не переставай мечтать и идти к своим целям! » — добавила артистка.Поклонники пары отметили в комментариях, что эти слова звучат как настоящая клятва в любви и поддержке.
