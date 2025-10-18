Достижения.рф

Бывший супруг звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой сыграл свадьбу

Кирилл Андреев с женой Аделиной (Фото: Instagram* / @kirilltheone)

Бывший муж звезды «Дома-2» Нелли Ермолаевой, Кирилл Андреев, официально женился на продюсере Аделине.



Пара встречалась четыре года и даже расставалась на год, но поняла, что не может жить друг без друга. В августе влюблённые подали заявление в ЗАГС, а сегодня отметили свадьбу.

Свадебные фото, которыми поделились молодожёны, показывают элегантный образ невесты: простое подвенечное платье с открытыми плечами, волосы собраны в аккуратную причёску, а образ завершает фата до пояса. Кирилл выбрал классический чёрный костюм с белой рубашкой и бабочкой.

Молодожёны не стали давать подробных комментариев, ограничившись публикацией снимков.

Софья Метелева

