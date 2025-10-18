«Мы дома»: актриса Елена Дудина вернулась домой с новорождённым сыном Леоном
Актриса Елена Дудина показала трогательное фото с малышом после роддома
36-летняя актриса Елена Дудина, известная по сериалу «Ищейка» и фильму «Любовницы», выписалась из роддома вместе со своим вторым ребёнком. Малыш родился 13 октября, отец — 43-летний супруг Анатолий Руденко. Пара назвала сына Леон.
Для выписки актрисе украсили комнату: на кровати лежали цветы и торт, а вокруг летали воздушные шары бежевых оттенков. Елена опубликовала в соцсетях снимок, на котором держит спящего сына в детском коконе.
«От всего нашего сердца огромное спасибо за каждое тёплое слово в адрес нашего новорождённого солнышка! Ваши поздравления согрели нас. Мы дома», — подписала фото Дудина.