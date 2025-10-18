«Тепло и тебя ждут»: Дава признался, что семья и дом сделали его менее «гуляющим»

18 октября 2025, 18:42

Блогер Давид Манукян объяснил, почему не хочет покидать купленную квартиру

Дава (Фото: Instagram* / @dava_m)

Ведущий и блогер Давид Манукян (Дава) рассказал на утреннем шоу ТНТ о том, почему стал предпочитать оставаться дома, особенно после рождения ребёнка. Об этом сообщает Super.





Манукян отметил, что раньше жил только в арендуемых квартирах и не ощущал настоящего уюта. С покупкой собственной квартиры и появлением семьи он почувствовал знакомое с детства чувство комфорта.





«Когда приходишь домой, где тепло и тебя ждут — это заряжает энергией. От этого ощущения не хочется никуда уходить», — поделился Дава.