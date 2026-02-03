Бывший «Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию

03 февраля 2026, 10:56

РИА Новости: бывший «Театр песни» Пугачевой и Орбакайте реорганизовали

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Компания «Театр песни», учредителями которой были певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию, уведомив о ее завершении в середине января. Об этом сообщает РИА Новости.