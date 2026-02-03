Бывший «Театр песни» Пугачевой завершил реорганизацию
Компания «Театр песни», учредителями которой были певица Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию, уведомив о ее завершении в середине января. Об этом сообщает РИА Новости.
ООО «Театр песни», ранее известный как «Театр песни Аллы Пугачевой», был основан в 2008 году. В 2009 году, как отмечается в материалах, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте вышли из состава учредителей, после чего название организации изменили. По информации, опубликованной в СМИ, театр планировали построить в Санкт-Петербурге.
В октябре 2025 года ответственные органы получили уведомление о начале процедуры реорганизации, которая завершилась в середине января. Согласно документам, вторым участником этой реорганизации выступает ООО «Пи Эм Ай Софт», специализирующееся на деятельности рекламных агентств. Уточняется, что в скором времени эта компания прекратит свою деятельность.
