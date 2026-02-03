«Это, получается, зомбежка»: Выяснилось, что происходит в браке Бородиной на фоне слухов о разводе
Анна Калашникова: Бородина и Сердюков счастливы в браке, несмотря на слухи о разводе
Актриса Анна Калашникова опровергла слухи о скором разводе телеведущей Ксении Бородиной и её супруга Николая Сердюкова. Звезда заявила в беседе с «Газетой.Ru», что пара счастлива вместе.
Калашникова отметила, что, несмотря на частые разговоры о проблемах в браке Бородиной и Сердюкова, которые заводят другие люди, лично у нее сложилось положительное впечатление об их семейной жизни. Актриса всегда видит пару вместе. Они поддерживают друг друга на различных мероприятиях, выглядят хорошо и явно радуются присутствию «второй половинки».
Актриса призвала перестать навязывать паре негативные сценарии будущего, подчеркнув, что каждый имеет право на своё счастье.
«Это, получается, как навязывание, зомбежка. Люди начинают искать причины: а почему что-то не так? (...) Если человек счастлив, живет в согласии с собой, то зачем лезть другим людям и чему-то учить? Ксения самодостаточный человек. Мне кажется, ей уже эти все советы со стороны не нужны», — объяснила Калашникова.По её мнению, никто не может с уверенностью говорить, что на самом деле происходит в отношениях других людей. Только сами супруги понимают внутреннюю динамику своего союза. Одни союзы распадаются, другие образуются — ничего в этой жини не вечно. А настоящий момент надо проживать так, чтобы потом не осталось сожалений.
«Иногда те браки, которые со стороны кажутся совершенно обреченными, наоборот на долгие века. Психологи тоже ошибаются», — приводит «Газета.Ru» слова знаменитости.