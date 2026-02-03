«Это, получается, зомбежка»: Выяснилось, что происходит в браке Бородиной на фоне слухов о разводе

03 февраля 2026, 05:41

Анна Калашникова: Бородина и Сердюков счастливы в браке, несмотря на слухи о разводе

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)

Актриса Анна Калашникова опровергла слухи о скором разводе телеведущей Ксении Бородиной и её супруга Николая Сердюкова. Звезда заявила в беседе с «Газетой.Ru», что пара счастлива вместе.





Калашникова отметила, что, несмотря на частые разговоры о проблемах в браке Бородиной и Сердюкова, которые заводят другие люди, лично у нее сложилось положительное впечатление об их семейной жизни. Актриса всегда видит пару вместе. Они поддерживают друг друга на различных мероприятиях, выглядят хорошо и явно радуются присутствию «второй половинки».



Актриса призвала перестать навязывать паре негативные сценарии будущего, подчеркнув, что каждый имеет право на своё счастье.



Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)

«Это, получается, как навязывание, зомбежка. Люди начинают искать причины: а почему что-то не так? (...) Если человек счастлив, живет в согласии с собой, то зачем лезть другим людям и чему-то учить? Ксения самодостаточный человек. Мне кажется, ей уже эти все советы со стороны не нужны», — объяснила Калашникова.

«Иногда те браки, которые со стороны кажутся совершенно обреченными, наоборот на долгие века. Психологи тоже ошибаются», — приводит «Газета.Ru» слова знаменитости.