Бывший участник «Отпетых мошенников» судится за права на товарный знак группы

28 мая 2026, 13:33

Певец Сергей Аморалов подал иск на права на товарный знак «Отпетых мошенников»

Сергей Аморалов (Суровенко) (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от бывшего солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова к своему экс-коллеге Игорю Богомазову. Аморалов требует запретить Богомазову использовать легендарный товарный знак коллектива, а также взыскать с него 200 тысяч рублей. Документы подали еще в феврале 2026 года, пишет телеграм-канал Mash.





По версии истца, Богомазов незаконно применяет бренд «Отпетые мошенники» в интернете, рекламе и во время концертных выступлений. Конфликт между музыкантами длится не первый год. Еще в 2022 году Богомазов утверждал, что Аморалов зарегистрировал права на название группы единолично, не согласовав это с остальными участниками. Это, по его словам, привело к тому, что организаторам концертов стали поступать звонки с требованием убрать название группы из афиш.



В настоящее время Игорь Богомазов выступает под своим именем — как Гарик Богомазов, а Сергей Аморалов вместе с Алексеем Радченко продолжает давать концерты под брендом «ОМ». Теперь суду предстоит определить, кто из бывших участников вправе зарабатывать на ностальгии по хитам нулевых, включая знаменитую песню «Люби меня, люби».



Следующее заседание назначили на июнь. Ни Аморалов, ни Богомазов не ответили на звонки редакции.



