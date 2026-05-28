Ирина Дубцова бросила жениха-бизнесмена: «Утомил своим характером»
Певица Ирина Дубцова бросила своего жениха-бизнесмена Ивана Петренко. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на неназванный источник.
По его словам, в последнее время отношения пары не ладились. Инициатором разрыва стала сама 44-летняя певица, бизнесмен от нее уже съехал. Инсайдер уточнил, что Дубцову просто утомил характер избранника.
Сама исполнительница пока не комментировала перемены в личной жизни. В соцсетях она продолжает делиться позитивными моментами и творческими планами. Например, недавно артистка рассказала поклонникам, что за карьеру выпустила несколько альбомов и более 30 синглов, а также написала свыше ста треков.
О ее романе с Петренко стало известно в прошлом году. Дело близилось к свадьбе, и пара даже планировала завести ребенка. Певица родила сына Артема от первого брака с солистом группы PLAZMA Романом Черницыным. Бизнесмен становился отцом дважды — у него есть сын Мирон и дочь София от прошлых отношений.
