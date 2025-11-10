Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь заболевании
Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал о своем тяжелом заболевании в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Он сообщил, что в 2020 году врачи диагностировали у него кокцигодинию — воспаление копчика. Это заболевание оказало серьезное влияние на его повседневную жизнь.
Мужчина поделился, что никто не знает, почему возникает кокцигодиния. Врачи предлагают разные методы лечения, но все они пока не принесли результатов. Влад испытывает сильные боли, особенно когда сидит. Он прошел курс физиотерапии и уколов, а также перенес две операции. Во время вмешательств врачам удалось выжечь нервы вокруг копчика и в позвоночнике. Боли временно исчезли, но вскоре вернулись.
Недавно медики предложили Владу третью операцию, но он отказался, не веря в успешный исход. Кадони продолжает бороться с недугом и надеется на улучшение состояния.
