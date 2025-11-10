Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь заболевании

10 ноября 2025, 15:23

Телеведущий Кадони рассказал, что перенес две операции из-за воспаления копчика

Влад Кадони (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал о своем тяжелом заболевании в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.