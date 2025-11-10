Молодой и наивный: Прохор Шаляпин рассказал, как случайно стал врагом Филиппа Киркорова

10 ноября 2025, 14:50

Прохор Шаляпин признался в «ошибке» из-за ссоры с Филиппом Киркоровым

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин поделился историей ссоры с Филиппом Киркоровым, которая произошла ещё в 2007 году. Об этом сообщает Super.





В то время 23-летний артист только начинал карьеру после «Фабрики звёзд» и дружил с Киркоровым и Яной Рудковской.



Конфликт возник, когда Прохор случайно услышал разговор Киркорова с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой о распределении дохода Димы Билана. В то же время Филипп, по словам Шаляпина, выражал недовольство Рудковской, что её подопечного пытаются обобрать. Услышав это, Прохор позвонил Яне и рассказал о случившемся, что вызвало скандал между ней и Киркоровым.





«Я Яне звоню и говорю: "Яна, я стал свидетелем разговора. Это вот Филипп [создал сложившуюся ситуацию]". Ну, [я] идиот, честно. Это некрасиво было с моей стороны. Это ошибка была, я сейчас это понимаю. Естественно Яна тут же в скандал с Филиппом. Они помирились через 3 дня, а я стал врагом», — признался Прохор в интервью Ксении Собчак.