Бывший возлюбленный Клавы Коки признался, почему не позвал её замуж

Клава Кока и Александр Поверин (фото: Telegram @klavacoca)
Блогер Александр Поверин откровенно рассказал, почему не позвал Клаву Коку замуж.
Исполнительница хита «Покинула чат» полтора года состояла в отношениях с победителем своего шоу «Сердце Клавы». Александр Поверин признался, что изначально шёл на проект ради популярности, но к финалу действительно испытал чувства к певице.
Многие поклонники не верили, что молодой человек искренен по отношению к Клаве. Пару даже подозревали в отношениях по контракту. Однако блогер заверил, что у них всё было по-настоящему.
Поверин мечтает стать актёром, но не собирался пользоваться связями певицы. Молодой человек пробовался на главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», но не прошёл пробы. Это произошло потому, что Александр начал диктовать режиссёрам свои условия, требуя как можно меньше сцен с поцелуями, чтобы его не ревновала возлюбленная.
Интервьюер Алёна Жигалова напомнила, что Клава жаловалась на игроманию Александра, что совершенно её не устраивало. Поверин отметил, что играл только в один тяжёлый месяц. Он выбрал такое времяпрепровождение вместо того, чтобы употреблять алкоголь, тусоваться и принимать запрещённые вещества. К тому же, это не мешало ему зарабатывать деньги.
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Многие поклонники не верили, что молодой человек искренен по отношению к Клаве. Пару даже подозревали в отношениях по контракту. Однако блогер заверил, что у них всё было по-настоящему.
Поверин мечтает стать актёром, но не собирался пользоваться связями певицы. Молодой человек пробовался на главную роль в сериале «Постучись в мою дверь», но не прошёл пробы. Это произошло потому, что Александр начал диктовать режиссёрам свои условия, требуя как можно меньше сцен с поцелуями, чтобы его не ревновала возлюбленная.
«Клава приняла то, что я буду сниматься с другой девушкой, но уже было поздно. Мне отказали», – рассказал участник шоу «Сердце Клавы».Бывший бойфренд певицы признался, что ему очень не хватало совместно проведённого времени в отношениях, поскольку у Клавы на первом месте была карьера.
Интервьюер Алёна Жигалова напомнила, что Клава жаловалась на игроманию Александра, что совершенно её не устраивало. Поверин отметил, что играл только в один тяжёлый месяц. Он выбрал такое времяпрепровождение вместо того, чтобы употреблять алкоголь, тусоваться и принимать запрещённые вещества. К тому же, это не мешало ему зарабатывать деньги.
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Анастасия Чинкова