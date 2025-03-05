«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру

Клава Кока (Фото: Instagram*/klavacoca)
Российская певица Клава Кока поделилась с фанатами своими требованиями к будущему партнеру. Звезда назвала отношения работой и заявила, что не будет бегать за мужчиной с тряпками. Соответствующий пост опубликован на странице Клавы в Instagram*.
Певица утверждает, что не готова жить с мужчиной, который не может мыть за собой посуду и заправлять кровать. Также она против раскидывания вещей по квартире и каплей на зеркале.
Звезда заключила, что отношения являются работой, а любовь трудом. Если в быту партнер не готов идти на встречу, то это для певицы означает «красный флаг».
К тому же Клава рассказала про свой первый поцелуй, который случился 13 лет. По словам звезды, тогда она была влюблена в подростка с ирокезом, который катался на скейтборде. Первый поцелуй произошел во время того, как парень провожал Клаву до дома.
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«Если мужчина не научился мыть за собой посуду и заправлять кровать, не раскидывать вещи — сразу домой к маме на перевоспитание. У меня дома порядок, я ненавижу грязь, недельные скопления вещей, капли на зеркале и все такое. Если человек привык к беспорядку или считает, что за ним должна бегать женщина с тряпками — это буду не я», — объясняет Клава.
Звезда заключила, что отношения являются работой, а любовь трудом. Если в быту партнер не готов идти на встречу, то это для певицы означает «красный флаг».
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К тому же Клава рассказала про свой первый поцелуй, который случился 13 лет. По словам звезды, тогда она была влюблена в подростка с ирокезом, который катался на скейтборде. Первый поцелуй произошел во время того, как парень провожал Клаву до дома.
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Иван Мусатов