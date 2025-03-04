«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)
Российская певица Клава Кока вспомнила, как у нее уводили парня. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
По словам певицы, это произошло в тот момент, когда она на протяжении длительного времени дружила лишь с мужчинами. Одной из своих первых подруг исполнительница решила рассказать о своей влюбленности. Клава призналась, что поделилась данной информацией только с этой девушкой. Через некоторое время знаменитость узнала, что приятельница «крутит шуры-муры» с этим парнем.
Клава добавила, что в свое время эта история серьезно травмировала ее.
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«Я еще такая дура была. Такая глупая. Думаю: «Ну ладно. Главное, чтобы вы были счастливы. Ладно». Я даже не переставала с ними общаться. А потом парень решил поменяться в своем мнении и снова пришел ко мне, хотя был с ней. В общем, была такая сложная, запутанная история», — рассказала Кока.
Клава добавила, что в свое время эта история серьезно травмировала ее.
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