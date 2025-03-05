«Я осталась без работы»: Клава Кока сделала заявление на шоу «Один в один»

Клава Кока (фото: Telegram @klavacoca)
Певица стала ведущей популярного шоу перевоплощений «Один в один» на телеканале «Россия» вместе с Николаем Басковым. В каждом выпуске Клава Кока демонстрирует прекрасное чувство юмора и активно поддерживает участников.
Однако не обходится без курьёзов. В новом выпуске, который выйдет на экраны в пятницу в 21:30, актриса Валерия Ланская перевоплотилась в Клаву Коку.
Читайте также:
«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру
«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
«Пацаны буквально липнут ко мне»: Клава Кока раскрыла подробности личной жизни
«Я походу осталась без работы. Я в шоке, как ты выучила всю эту хореографию… Мне так понравилось, я вообще думала, что вдруг я как-то ревностно отнесусь, а я точно поняла, что Клав много не бывает», – отреагировала Кока на выступление артистки.Басков также остался в восторге от выступления Ланской. Певец растаял, стоя между реальной Клавой и актрисой, перевоплотившейся в неё.
«Идите сюда, вы мне две очень нравитесь! Это очень дорого! Я понял, почему я раньше был такой несчастливый, потому что у меня была одна Клава, а сейчас две!», – эмоционально отметил Басков, слова которого приводит StarHit.В данный момент за победу в шоу борются 10 знаменитостей, в числе которых пока нет Валерии Ланской. Однако, судя по восторженным отзывам жюри, она в ближайшее время может тоже сможет претендовать на победу.
Читайте также:
«К маме на перевоспитание»: Клава Кока поделилась требованиями к будущему партнеру
«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
«Пацаны буквально липнут ко мне»: Клава Кока раскрыла подробности личной жизни
Анастасия Чинкова