Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз

Стас Румянцев и Алина Бородина (Фото: Инстаграм* @7serafim)
Бывший возлюбленный актрисы Равшаны Курковой стал отцом во второй раз. У актера Стаса Румянцева родился сын. Об этом в своем блоге сообщила супруга артиста Алина Бородина.
О беременности Бородиной стало известно в феврале. Возлюбленная актера надеялась родить 25 мая, однако этого не произошло, сын пары родился 26 мая.
Напомним, у актера есть дочь Евангелина от звезды реалити-шоу «Холостяк» Натальи Горожановой. До этого у артиста был роман с Равшаной Курковой.
Читайте также:
Певица Слава намекнула на помолвку
«Моя жена великолепна»: Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия
«Тариф раскрыт»: Сколько стоит перевозка праха матери Киркорова
*Запрещен в РФ
«Жизнь началась!» — написала избранница Румянцева.
Напомним, у актера есть дочь Евангелина от звезды реалити-шоу «Холостяк» Натальи Горожановой. До этого у артиста был роман с Равшаной Курковой.
Читайте также:
Певица Слава намекнула на помолвку
«Моя жена великолепна»: Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия
«Тариф раскрыт»: Сколько стоит перевозка праха матери Киркорова
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова