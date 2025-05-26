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Бывший возлюбленный Равшаны Курковой стал отцом во второй раз

Жена актера Стаса Румянцева родила сына
Стас Румянцев и Алина Бородина (Фото: Инстаграм* @7serafim)

Стас Румянцев и Алина Бородина (Фото: Инстаграм* @7serafim)

Бывший возлюбленный актрисы Равшаны Курковой стал отцом во второй раз. У актера Стаса Румянцева родился сын. Об этом в своем блоге сообщила супруга артиста Алина Бородина.
О беременности Бородиной стало известно в феврале. Возлюбленная актера надеялась родить 25 мая, однако этого не произошло, сын пары родился 26 мая.

«Жизнь началась!» — написала избранница Румянцева.

Напомним, у актера есть дочь Евангелина от звезды реалити-шоу «Холостяк» Натальи Горожановой. До этого у артиста был роман с Равшаной Курковой.

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Младшая дочь Пригожина вернулась в Россию
Младшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Елизавета приехала в Россию
26 мая 2025, 19:04

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Младшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Елизавета приехала в Россию. Об этом пишет издание «Абзац». Известно, что девушка учится в США уже несколько лет.
«Елизавета сейчас в Москве. Когда мы отдавали детей учиться за границу, не было никаких разногласий с другими странами», — прокомментировал Пригожин.

По его словам, он горд за свою родственницу, ведь ее наградили за короткометражку в Лондоне. Елизавета была продюсером и режиссером фильма. Кроме того, она поступила в киноакадемию в Нью-Йорке и получила швейцарское образование.

«Она не прерывает связь с родиной, приезжает сюда», — добавил муж певицы Валерии.

Елизавета родилась, когда Пригожин был в отношениях с Лейлой Фаттаховой. У мужчины трое детей.

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«Я делаю то, что мне нравится»: Венчанный муж, четверо детей и гармония с миром. Секреты счастья Екатерины Копановой
26 мая 2025, 19:03

Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

Сегодня, 26 мая, свой день рождения отмечает российская киноактриса Екатерина Копанова. Ей исполняется 40 лет. Рыжеволосая красавица получила широкую известность, сыграв Майю в фильме «В ожидании чуда». Сейчас актриса реже появляется на светских мероприятиях и всё свободное время уделяет своей семье. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

Екатерина Копанова появилась на свет 26 мая 1985 года в городе Донецк. Её родители были артистами балета. Вскоре после рождения дочери они переехали в Севастополь, так как получили приглашение присоединиться к ансамблю песни и пляски Черноморского флота.

Катя с ранних лет росла в творческой среде и сама рано начала проявлять артистичные таланты. Девочка занималась танцами и мечтала пойти по стопам своих родителей. Однако в балетную школу Копанову не приняли из-за «небалетной» комплекции.

Тогда Екатерина поступила в специализированный класс с театральным уклоном и после школы решила связать свою жизнь с актерской профессией. В 2002 году Екатерина Копанова прошла вступительные экзамены в театральное училище им. Б. В. Щукина и в 2006 году окончила его с красным дипломом.

Работа в кино


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

В начале своей карьеры будущая звезда киноэкрана обратила на себя внимание режиссёров. Уже во время учёбы она ходила на кастинги и снималась в небольших ролях. Сразу же после окончания учёбы она получила приглашение в Московский драматический театр имени Станиславского. Её дебют состоялся в спектакле «Чёрная курица», где она исполнила главную роль.

Дебют Копановой в кино состоялся в 2005 году в сериале «Талисман любви». После этого последовали эпизодические появления в мелодрамах «Любовь как любовь», «Союз без секса» и биографической ленте о Михаиле Лермонтове «Из пламя и света». А затем Копанова получила приглашение в романтическую комедию «В ожидании чуда». Эта лента стала неким толчком в карьере актрисы, и за ним последовали работы в «Обручальное кольцо», «Жаркий лёд», «Тариф «Новогодний», «Девочка моя».

В 2009 году актриса приняла участие в съемках сериала «Крем», который добавил актрисе узнаваемости и поклонников. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 75 работ, среди которых ленты «Игрушки», «Гадкий утёнок», «Марафон для трёх граций», «Трое в лифте, не считая собаки», «Ныряльщица за жемчугом» и «Свидание вслепую».

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Личная жизнь


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

Актриса уже более 15 лет состоит в браке. За время ее жизни в столице Екатерина ни разу не была замечена в романтических отношениях. Но, вернувшись на малую родину в Крым, по воле судьбы встретила свою любовь.

В 2008 году во время работы над многосерийным фильмом «Мины в фарватере» Копанова встретила своего будущего мужа, Павла Палкина. Хотя знакомство этой пары произошло на съёмочной площадке, мужчина не был связан с миром кино. Он работал юристом, а в то время служил в Черноморском флоте. По просьбе режиссёров фильма командование отправило его и других матросов на съёмки в массовке. Это случайное знакомство переросло в глубокие чувства, и вскоре они поженились.

Помимо свадебного торжества, новобрачные также провели церемонию венчания в церкви, так как это было важно для них обоих: Павел вырос в семье священнослужителя. Сейчас супруги воспитывают четверых детей — дочерей Лизу, Злату, Дарью и сына Федора.

Екатерина Копанова — любящая мать, которая с радостью проводит время с детьми. Она берёт их с собой на съёмки, проводит с ними выходные, вместе они путешествуют и посещают церковь. Удивительно, но при такой занятости актриса справляется без помощи няни. Если возникает необходимость оставить детей, с ними сидят папа или бабушка.

«Всегда мечтала о большой семье. Психологически я была к этому готова. В моей голове как будто есть сосуд, после рождения ребенка он на четверть заполнился, но я хотела еще детей. Когда родился второй, емкость заполнилась наполовину, но я была готова продолжать дарить любовь детям. После третьего ребенка места в моем сосуде оставалось немного, но я по-прежнему ощущала, что мне чего-то не хватает. И только родив четвертого, я почувствовала себя комфортно», — рассказала актриса в эфире передачи «Мой герой».

Актриса сейчас


Екатерина Копанова (Фото: Instagram*@ ekaterina_kopanova)

В свои сорок лет Екатерина Копанова успевает делать всё. Актриса воспитывает четверых детей, путешествует, занимается вышивкой картин бисером и крестиком и при этом остается востребованной актрисой. В 2024 году с участием Копановой вышли ленты «Чувство правды-2», «Свидание вслепую» и «Маня и Груня». В этом году в производстве находятся картины «Провинциальный детектив-3» и «Чувство правды-3».

Копанова принципиально отказывается от ролей отрицательных персонажей и следует своим принципам. Она утверждает, что её цель — приносить людям радость и положительные эмоции. Её заветная мечта — сыграть роль доброй феи в сказке для детей.

«Я делаю то, что мне нравится, а это всегда придает сил, вдохновения. Конечно, дети — это очень важно, но не надо забывать и о себе. Я люблю вышивать, много читаю, причем несколько книг параллельно — мне так нравится. Нужно развиваться вместе с детьми, относиться к ним как ко взрослым людям со своими интересами и увлечениями. Когда в семье всё гармонично, то не нужно прилагать какие-то усилия, всё и так складывается как надо», — делится артистка секретом семейного счастья.

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Певица Слава намекнула на помолвку
26 мая 2025, 18:56

Певица Слава (Фото: Инстаграм* @nastya_slava)

45-летняя певица Слава спровоцировала в соцсетях слухи о помолвке. Внимание фанатов привлекла новая фотография знаменитости.
В своем блоге исполнительница продемонстрировала, как занимается ремонтом. Она засняла себя во время работы: на снимке были запечатлены ее нога и рука, испачканные краской.

Фото: Инстаграм* @nastya_slava

На безымянном пальце певицы сверкало кольцо, похожее на помолвочное. Один из подписчиков Славы выразил мнение, что певицу можно поздравить с предстоящим бракосочетанием.

Напомним, Слава находилась в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким с начала 2000-х годов. В декабре 2022 года артистка объявила о расставании с бизнесменом, однако в 2023 году их пара воссоединилась. Спустя время они снова разошлись.

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#мнение
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#любовь
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«Антикультурное мероприятие»: Газманов высказался о «Евровидении»
ТАСС: Газманов назвал «Евровидение» антикультурным мероприятием
26 мая 2025, 18:49

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» является «антикультурным мероприятием», заявил в разговоре с ТАСС певец Олег Газманов. Исполнитель песни «Офицеры» рад, что правительство возвращает конкурс «Интервидение» времен СССР.
«Я считаю, что «Евровидение» себя просто исчерпало. Это антикультурное мероприятие, и очень вовремя наше правительство и все, кто хотел это сделать, возвращает наш конкурс [Интервидение]», — прокомментировал собеседник.
По мнению Газманова, «Интервидение» объединяет народы, он уверен, что другие страны приедут, чтобы поучаствовать. Звезда эстрады заключил, что Россия хорошо провела Чемпионат мира по футболу в 2018 году, Олимпийские игры в Сочи в 2014-м, поэтому и «Интервидение» пройдет «здорово».

Конкурс «Интервидение» существовал в период с 1946-1993 гг. В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ об «Интервидении-2025». Конкурс состоится в сентябре. Россию на нем представит певец Ярослав Дронов (SHAMAN).

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#мир
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«Моя жена великолепна»: Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия
Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия
26 мая 2025, 18:25

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)

26 мая российская эстрадная певица Анжелика Варум отмечает свое 56-летие. В своем блоге Леонид Агутин сообщил, что гордится женой.
«Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью», — написал артист.

Исполнитель пожелал супруге здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца всех людей. На публикацию Агутина отреагировали звездные друзья и многочисленные поклонники.

Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум заключили брак уже после рождения дочери Елизаветы-Марии в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции.

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