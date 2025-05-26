«Тариф раскрыт»: Сколько стоит перевозка праха матери Киркорова

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @fkirkorov)
Российский певец рассказал о желании перевезти прах матери к отцу и узнал стоимость услуги.
Певец Филипп Киркоров мечтает о том, чтобы родители могли упокоиться рядом с друг другом.
Сейчас певец проходит все необходимые формальности, чтобы перевезти останки любимой мамы в Москву.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью.
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«Санитарных ограничений нет. Необходима герметичная опайка и справка об отсутствии запрещенных для перевозки предметов. На российской стороне еще до отправки может понадобиться письмо похоронной организации о предполагаемом месте захоронения праха», — утверждает сотрудник ритуального агентства.Транспортировка может обойтись Киркорову в 1,5 тысячи евро — примерно 150 тысяч рублей. Кроме трат на перевозку, Филиппу также потребуется приобрести надгробие.
Сейчас певец проходит все необходимые формальности, чтобы перевезти останки любимой мамы в Москву.
Ранее Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью.
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