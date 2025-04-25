Бывшую девушку Джонни Деппа развели аферисты

Джонни Депп (Фото: Instagram*/johnnydepp)
Бывшую девушку американского актера Джонни Деппа визажистку Юлию Власову обманули мошенники. Как пишет издание Super, пострадавшая попросила некую девушку, чтобы та передала ей посылку в Дубай из Москвы, но та исчезла с вещью, потребовав 30 тысяч рублей.
Юлия раскрыла переписку, пригрозив судом. Журналисты связались с предполагаемой мошенницей, и та заявила, что ее взломали. По словам собеседницы, аккаунт, с которого писали Юлии, не принадлежит ей с 2023 года, а в 2025 им завладели аферисты и действуют от ее имени.
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«И поскольку аккаунт был моим, в нем все мои документы, паспорта, визы. И этот [аферист] скидывает мои документы [жертвам], чтобы люди шли и писали заявления. Но, очевидно, что если бы я хотела обмануть, то свои бы паспорта реальные я бы не скидывала», — пояснила предполагаемая злоумышленница.Читайте также:
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Никита Кротов