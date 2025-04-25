Филипп Киркоров исполнит новую песню на концерте в Петербурге

Филипп Киркоров (Фото: Instagram*, @fkirkorov)
Певец Филипп Киркоров анонсировал песню, посвящённую Ленинграду. Артист прилетел в Северную столицу и дал интервью журналистам. Он готовится к двум концертам, которые пройдут 25 и 26 апреля, сообщает издание «78.ru».
«Сегодня я готовлю специальный подарок Петербургу — песню про Ленинград, именно про Ленинград. Я родился в другой стране, под другим названием — СССР, и в 1990-м году приезжал в Ленинград», — сообщил Киркоров.Ранее артист ответил на обвинения певицы Вики Цыгановой в алчности.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина