03 июня 2026, 15:08

Анджелина Джоли (фото: кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»)

Анджелина Джоли — одна из самых известных актрис современности, обладательница премий «Оскар», «Тони» и трех наград «Золотой глобус». За годы карьеры она сумела проявить себя не только как актриса, но и как режиссер, сценарист, продюсер, модель и общественный деятель. Имя звезды регулярно появляется в заголовках мировых СМИ. Особое внимание общественность уделяла ее продолжительному бракоразводному процессу с Брэдом Питтом, который растянулся на несколько лет. Кроме того, поклонники и журналисты не раз обсуждали состояние здоровья артистки и ее заметную худобу. Подробнее о ее жизни, проблемах с наркотиками и депрессии — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анджелины Джоли: детство и развод родителей Трудности подросткового возраста и комплексы будущей звезды Работа моделью и первые роли в кино Первый роман, наркотики и психиатрическая помощь Карьера Анджелины Джоли Анджелина Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» Новые роли и режиссура Личная жизнь Анджелины Джоли Семейные конфликты и начало бракоразводной войны Поддержка Украины и новые скандалы вокруг гуманитарных поездок Анджелина Джоли сегодня

Биография Анджелины Джоли: детство и развод родителей

Трудности подросткового возраста и комплексы будущей звезды

Анджелина Джоли (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Работа моделью и первые роли в кино

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Первый роман, наркотики и психиатрическая помощь

Анджелина Джоли (фото: кадр из фильма «Мистер и миссис Смит»)

«Я начала заниматься сексом с паренем, но мне показалось мало этих эмоций. Желая стать еще ближе к нему, я взяла нож и порезала его, а он — меня. Мы были вымазаны кровью друг друга, мое сердце бешено стучало», — вспоминала Джоли.

Анджелина Джоли (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

«У нее была депрессия, суицидальные мысли, и она говорила, что наняла киллера, которому собиралась платить своего рода "взносы" за свое будущее убийство», — утверждал биограф Эндрю Мортон в книге «Анджелина Джоли: запрещенная биография».

Карьера Анджелины Джоли

«Я осталась в живых в молодости, и это большая удача — многие артисты не перенесли того, что выпало на мою долю. Было много причин, по которым сейчас меня не должно быть здесь. Я слишком люблю рисковые предприятия — ходить по лезвию, испытывать судьбу — и часто захожу слишком далеко», — признавалась Джоли.

Анджелина Джоли (фото: кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»)

Анджелина Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

Анджелина Джоли (фото: кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»)

Новые роли и режиссура

Анджелина Джоли (фото: Instagram* / angelinajolie)

Личная жизнь Анджелины Джоли

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«У нас просто был очень разный стиль жизни. У нее — открытый, глобальный, а я, наоборот, страдал агорафобией. Это действительно единственная причина, по которой мы, вероятно, уже не вместе», — рассказывал актер.

Анджелина Джоли (фото: Instagram* / angelinajolie)

«У нас был отличный брак, но я пошел на попятную. Просто не чувствовал себя достаточно счастливо и хорошо. Это все, что произошло, — не было большого скандала и ненависти», — поделился мужчина.

Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта

Дженнифер Эннистон (фото: Instagram* / jenniferaniston)

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Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: РИА Новости / Алексей Петров)

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Семейные конфликты и начало бракоразводной войны

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Претензии к Джоли и последствия затяжного развода

Анджелина Джоли (фото: Instagram* / angelinajolie)

«Это была действительно глубокая связь, брак по огромной любви. И я не могу сказать, что наше счастье разрушила какая-то одна причина. Их было много. Но сейчас мы сосредоточились на здоровье и спокойствии нашей семьи. Куда важнее для меня в данный момент заниматься детьми», — говорила актриса.

Поддержка Украины и новые скандалы вокруг гуманитарных поездок

Анджелина Джоли (фото: Instagram* / angelinajolie)

Анджелина Джоли сегодня