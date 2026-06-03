«Я взяла нож и порезала его»: суицидальные мысли, наркотики и секс в 14 лет. Вся правда об Анджелине Джоли и ее разводе с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли — одна из самых известных актрис современности, обладательница премий «Оскар», «Тони» и трех наград «Золотой глобус». За годы карьеры она сумела проявить себя не только как актриса, но и как режиссер, сценарист, продюсер, модель и общественный деятель. Имя звезды регулярно появляется в заголовках мировых СМИ. Особое внимание общественность уделяла ее продолжительному бракоразводному процессу с Брэдом Питтом, который растянулся на несколько лет. Кроме того, поклонники и журналисты не раз обсуждали состояние здоровья артистки и ее заметную худобу. Подробнее о ее жизни, проблемах с наркотиками и депрессии — в материале «Радио 1».
Биография Анджелины Джоли: детство и развод родителейАнджелина Джоли Войт появилась на свет 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе в семье актеров. По материнской линии ей достались франко-канадские, голландские, немецкие и ирокезские корни. Со стороны отца в ее родословной присутствовали немецкие и словацкие предки.
Когда будущей звезде исполнился всего год, ее родители расстались. После развода мать актрисы Маршелин Бертран забрала детей и переехала в Нью-Йорк. Ради воспитания сына и дочери женщина фактически отказалась от собственной актерской карьеры. Однако именно мать сыграла важную роль в формировании интереса Анджелины к миру кино.
Трудности подросткового возраста и комплексы будущей звездыПервые шаги к актерской профессии Джоли сделала еще в юности. Она два года обучалась в театральной школе Ли Страсберга. Там будущая актриса регулярно сталкивалась с насмешками и издевательствами. Семья жила довольно скромно, поэтому девушка часто покупала одежду в магазинах секонд-хенд. Она предпочитала просторные темные вещи, которые еще сильнее подчеркивали ее худощавое телосложение.
Позднее Джоли признавалась, что в подростковом возрасте испытывала серьезный дискомфорт из-за собственной внешности. Ей не нравились черты лица, фигура и пропорции тела. Ситуация ухудшилась после первых неудач в модельном бизнесе. Несколько отказов серьезно ударили по самооценке девушки.
На фоне длительной депрессии у нее появились признаки анорексии и дисморфофобии. Анджелина постоянно концентрировалась на собственных недостатках и ощущала себя несчастной. Позже актриса рассказывала, что наносила порезы на руки и грудь, пытаясь справиться с тяжелыми переживаниями.
Работа моделью и первые роли в киноС четырнадцати лет Анджелина начала строить модельную карьеру. Она участвовала в показах одежды, а также снималась в музыкальных клипах известных исполнителей, среди которых Ленни Кравиц, Rolling Stones и Meat Loaf. Параллельно девушка принимала участие в экспериментальных проектах своего брата.
Внебрачный сын, дочь, едва не ставшая алкоголичкой и внук, разочаровавший деда: кем выросли наследники Александра Буйнова
Первую заметную роль в полнометражном кино она получила в 1993 году, когда снялась в фантастическом боевике «Киборг 2: Стеклянная тень». Настоящее внимание представителей киноиндустрии привлекла ее работа в фильме «Хакеры», который вышел двумя годами позже. Несмотря на слабые кассовые показатели, картина со временем приобрела культовый статус среди поклонников киберпанка.
Первый роман, наркотики и психиатрическая помощьИменно в этот период Джоли начала жить вместе со своим возлюбленным. Интересно, что мать актрисы поддержала такое решение. Узнав о романе дочери, Маршелин Бертран предпочла предоставить молодой паре комнату в своем доме.
Позднее Анджелина рассказывала, что даже отношения и первые профессиональные успехи не избавили ее от внутренних переживаний.
«Я начала заниматься сексом с паренем, но мне показалось мало этих эмоций. Желая стать еще ближе к нему, я взяла нож и порезала его, а он — меня. Мы были вымазаны кровью друг друга, мое сердце бешено стучало», — вспоминала Джоли.Постоянное причинение себе вреда едва не закончилось трагедией. Во время одного из эпизодов самоповреждения Анджелина случайно задела артерию. Медики успели вовремя оказать помощь и спасли ей жизнь. После выписки актрисе пришлось посещать психиатра.
Серьезное влияние на ее психологическое состояние оказывали сложные отношения с отцом. Между ними регулярно возникали конфликты, которые нередко перерастали в открытую вражду. Позже Джоли откровенно рассказывала, что к двадцати годам успела познакомиться практически со всеми видами запрещенных веществ и лишь чудом избежала смерти.
В тот период она могла появляться на публичных мероприятиях в состоянии наркотического опьянения. Со временем ее эмоциональное состояние стало настолько тяжелым, что актриса всерьез задумывалась о самоубийстве.
«У нее была депрессия, суицидальные мысли, и она говорила, что наняла киллера, которому собиралась платить своего рода "взносы" за свое будущее убийство», — утверждал биограф Эндрю Мортон в книге «Анджелина Джоли: запрещенная биография».
Карьера Анджелины ДжолиНесмотря на многочисленные трудности, Джоли продолжала активно работать. Именно профессия стала для нее своеобразным спасением и помогла удержаться от окончательного саморазрушения. В первой половине 1990-х годов она вновь сосредоточилась на актерской карьере. Наряду с работой моделью актриса регулярно снималась в малобюджетных проектах.
В 1995 году она исполнила одну из ключевых ролей в фильме «Хакеры», который стал важной вехой в ее творческой биографии.
«Я осталась в живых в молодости, и это большая удача — многие артисты не перенесли того, что выпало на мою долю. Было много причин, по которым сейчас меня не должно быть здесь. Я слишком люблю рисковые предприятия — ходить по лезвию, испытывать судьбу — и часто захожу слишком далеко», — признавалась Джоли.Следующими заметными работами актрисы стали фильмы «Джордж Уоллес» и «Джиа». Особенно успешным оказался проект «Джиа», который принес Джоли первый «Золотой глобус». Любопытно, что первоначально актриса не хотела принимать участие в съемках. По ее словам, история Джии Мари Каранджи показалась ей слишком близкой и болезненной.
Очередным крупным успехом стала картина «Прерванная жизнь». За роль Лисы Роу Джоли получила не только еще один «Золотой глобус», но и премию «Оскар». Кинокритики высоко оценили ее драматический талант.
Анджелина Джоли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»Параллельно с серьезными драмами актриса активно участвовала в крупных коммерческих проектах. В этот период на экраны вышли фильмы «Угнать за 60 секунд» и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». За участие во второй части франшизы о знаменитой героине видеоигр Джоли получила около 12 миллионов долларов.
Этот контракт окончательно закрепил за ней статус одной из самых высокооплачиваемых актрис планеты. Хотя многие критики скептически относились к ее участию в подобных проектах, сама актриса считала съемки в «Ларе Крофт» важным этапом своей жизни.
Во время работы над фильмом она посетила Камбоджу и увидела условия жизни местного населения. Именно тогда у нее возник интерес к гуманитарной деятельности. Кроме того, проект дал ей возможность вновь поработать вместе с отцом. Однако примирение так и не состоялось. После очередного конфликта актер публично заявил о психических проблемах дочери. Это окончательно разрушило их отношения. Впоследствии Анджелина отказалась и от фамилии отца.
Новые роли и режиссураВ последующие годы фильмография актрисы пополнилась такими проектами, как «Александр», «Мистер и миссис Смит» и «Особо опасен». Также важное место в ее карьере заняла драма «Подмена», основанная на реальных событиях. Картина рассказывала историю женщины, которая пыталась вернуть похищенного сына.
Не меньший успех ожидал и фэнтезийный проект «Малефисента», где Джоли исполнила главную роль. Со временем актриса решила попробовать себя в режиссуре. Она представила зрителям документальный фильм «Место во времени», драму «В краю крови и меда», а также военную картину «Несломленный».
В 2019 году в СМИ активно обсуждали возможное завершение актерской карьеры Анджелины Джоли, однако актриса продолжила сниматься и приняла участие в новых проектах. Она вернулась к образу Малефисенты, а также появилась в супергеройском фильме «Вечные».
Отдельного внимания удостоилась ее работа в биографической ленте о Марии Каллас. Многие критики назвали эту роль одной из самых сильных в позднем периоде карьеры Джоли.
Личная жизнь Анджелины ДжолиПервым супругом Джоли стал актер Джонни Ли Миллер, с которым она познакомилась во время работы над фильмом «Хакеры». Однако семейная жизнь продлилась недолго. Уже спустя год супруги решили расстаться, а официальный развод оформили в 1999 году. Позднее Анджелина признавалась, что сильные чувства между ними угасли довольно быстро, поэтому решение о браке оказалось поспешным.
После расставания актриса начала новые отношения. Во время съемок фильма «Изображая Бога» у нее завязался роман с актером Тимоти Хаттоном. Однако и этот союз просуществовал около года. После разрыва у Джоли осталась татуировка с первой буквой фамилии возлюбленного.
«Придётся отпустить»: Виктория Боня со слезами рассказала о тяжёлой болезни любимой кошки
Гораздо более серьезными оказались отношения с актером Билли Бобом Торнтоном. Их брак продлился около трех лет. Многие поклонники считали супругов одной из самых ярких пар Голливуда. Позже Торнтон объяснял причины расставания разницей в характерах и образе жизни.
«У нас просто был очень разный стиль жизни. У нее — открытый, глобальный, а я, наоборот, страдал агорафобией. Это действительно единственная причина, по которой мы, вероятно, уже не вместе», — рассказывал актер.Кроме того, в 2002 году Анджелина Джоли начала активно заниматься гуманитарной деятельностью и получила статус посла доброй воли ООН. Во время очередной поездки в Камбоджу актриса приняла решение усыновить мальчика, которому дала имя Мэддокс.
Появление ребенка существенно повлияло на отношения супругов. По словам Торнтона, он честно предупреждал жену, что не готов становиться отцом и участвовать в воспитании приемного сына. Для Анджелины же материнство стало одним из главных смыслов жизни. Постепенно супруги начали отдаляться друг от друга и утратили взаимопонимание.
«У нас был отличный брак, но я пошел на попятную. Просто не чувствовал себя достаточно счастливо и хорошо. Это все, что произошло, — не было большого скандала и ненависти», — поделился мужчина.В 2003 году пара официально прекратила отношения. После развода Джоли заявила, что больше не считает наличие мужчины обязательным условием для счастья. По ее словам, любимый сын и успешная карьера полностью наполняли ее жизнь.
Роман Анджелины Джоли и Брэда Питта
Спустя некоторое время внимание прессы переключилось на новый роман актрисы. Во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит» Анджелина сблизилась с Брэдом Питтом. Именно тогда появились слухи о возникших между актерами чувствах.
Ситуацию осложняло то, что Питт на тот момент состоял в браке с актрисой Дженнифер Энистон. Многие поклонники обвинили Джоли в разрушении семьи Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Несмотря на заявления супругов о мирном и взаимном решении расстаться, критика в адрес Анджелины не прекращалась.
Тем временем Энистон тяжело переживала развод. СМИ писали, что после расставания актриса уехала в Малибу, ограничила общение с прессой и старалась избегать новостей о бывшем муже и его новой возлюбленной. Ситуацию усугубило и завершение многолетних съемок сериала «Друзья», в котором Энистон принимала участие. Дженнифер даже работала с психологом, чтобы пережить непростой период жизни.
«Бранджелина»: самая знаменитая пара Голливуда
Со временем общественное мнение изменилось. Поклонники привыкли к отношениям актеров, а журналисты даже придумали для пары специальное прозвище — «Бранджелина», объединив их имена в одно слово.
Хотя Анджелина и Брэд не спешили регистрировать отношения, они быстро превратились в полноценную семью. Сначала Питт оформил совместную опеку над Мэддоксом, а затем пара усыновила девочку Захару из Эфиопии.
В 2006 году у актеров родилась первая общая биологическая дочь — Шайло. С первых дней жизни ребенок оказался в центре внимания прессы. Фотографии девочки публиковали крупнейшие мировые издания, а папарацци буквально охотились за каждой новой фотографией семьи.
Спустя год Джоли и Питт приняли в семью еще одного ребенка — мальчика Пакса Тьена из Вьетнама. 12 июля 2008 года актриса родила близнецов Нокса Леона и Вивьен Маршелин. Имя дочери стало своеобразной данью памяти матери Анджелины. В 2007 году Маршелин Бертран скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Свадьба, операция Анджелины Джоли и тревожные новости о здоровье
В 2012 году знаменитости сообщили о помолвке, в августе 2014-го, они сыграли долгожданную свадьбу во Франции. Однако одновременно с новостями о семейном счастье в прессе обсуждали и серьезные медицинские решения актрисы. Из-за высокой наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям Джоли решила провести профилактические операции. Она перенесла удаление молочных желез, а затем и яичников.
Семейные конфликты и начало бракоразводной войныСо временем в СМИ все чаще появлялись сообщения о проблемах в звездной семье. Отдельным поводом для обсуждений стали взгляды Анджелины на воспитание детей. Актриса выступала за максимальную свободу выбора для своих наследников.
К середине 2010-х годов напряжение между супругами заметно усилилось. В 2015 году различные источники начали сообщать о регулярных конфликтах в семье и возможном расставании пары. Одновременно таблоиды публиковали материалы о состоянии здоровья Джоли. В этот период актриса сильно похудела, и многие связывали это с эмоциональным истощением и постоянным стрессом.
После объявления о разводе между супругами началась длительная борьба за вопросы, связанные с детьми и семейным имуществом. В ходе конфликта Анджелина неоднократно обвиняла бывшего мужа в агрессивном поведении и даже заявила, что он поднимал на нее руку.
Кроме того, она отметила, что Питт злоупотреблям алкоголем. Также известно, что однажды Брэдом Питтом подрался со старшим сыном Мэддоксом. Позднее актер прошел курс реабилитации и отказался от употребления алкоголя.
Претензии к Джоли и последствия затяжного развода
Вместе с тем окружение пары отмечало, что ответственность за разрушение отношений нельзя возлагать только на одного человека. Некоторые знакомые семьи говорили о ревности Анджелины, ее эмоциональных вспышках и постоянной занятости гуманитарными проектами, которые нередко отнимали значительную часть времени.
На фоне постоянного стресса состояние здоровья актрисы ухудшилось. Джоли столкнулась с серьезными проблемами пищевого поведения. Она практически перестала нормально питаться, много курила и проходила лечение, связанное с анорексией и булимией.
В 2023 году многолетние судебные споры между бывшими супругами наконец завершились. Поклонники обратили внимание, что после окончания конфликтов Джоли стала чаще появляться на публичных мероприятиях и заметно изменилась внешне.
«Это была действительно глубокая связь, брак по огромной любви. И я не могу сказать, что наше счастье разрушила какая-то одна причина. Их было много. Но сейчас мы сосредоточились на здоровье и спокойствии нашей семьи. Куда важнее для меня в данный момент заниматься детьми», — говорила актриса.После развода дети преимущественно остались жить вместе с матерью, однако Брэд Питт сохранил возможность поддерживать отношения с ними. Позже в прессе появились сообщения о том, что Шайло захотела больше времени проводить с отцом. При этом сын Пакс публично выступал в поддержку матери и критиковал отца, утверждая, что события 2016 года серьезно повлияли на всю семью.
Поддержка Украины и новые скандалы вокруг гуманитарных поездокАнджелина Джоли активно высказывается в поддержку Украины и неоднократно посещала страну в рамках гуманитарных инициатив. В апреле 2022 года она побывала во Львове. Позднее СМИ сообщили о еще одной поездке актрисы в южные регионы страны, которая проходила без широкой огласки.
Однако визиты знаменитости вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые комментаторы положительно оценили ее участие в гуманитарных проектах, тогда как другие поставили под сомнение истинные мотивы подобных поездок. Появились предположения о том, что визиты актрисы носят преимущественно медийный характер.
После посещения медицинских и детских учреждений в одном из украинских городов споры вокруг поездки только усилились. Критики утверждали, что знаменитость приехала прежде всего ради внимания прессы.
Анджелина Джоли сегодняВ настоящее время актриса продолжает жить в Лос-Анджелесе, однако регулярно бывает в Нью-Йорке, где развивает собственное творческое пространство Atelier Jolie. Кроме того, она периодически посещает Атланту, где обучается ее дочь Захара.
Несмотря на то что Джоли стала реже появляться на экранах, она продолжает сниматься в кино. В 2025 году зрители увидели драму «Кутюр», представленную на Римском кинофестивале, где актриса исполнила одну из центральных ролей.