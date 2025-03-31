Бывшую подружку Гуфа из «Дома-2» судят за вымогательство 23 млн руб на ребенка

Алексей Долматов (Фото: Instagram*/therealguf)
Участницу реалити-шоу «Дом-2» Яну Шевцову осудят по делу о вымогательстве 23 миллионов рублей с предпринимателя на выдуманного ребенка. Бывшая Гуфа (Алексей Долматов) предстанет перед судом в Екатеринбурге, уточнили изданию «Лента.ру» в региональной областной прокуратуре.
По версии следователей, злоумышленница убедила коммерсанта в своей беременности, вынудив его передать на содержание будущего малыша 23,4 миллиона рублей. В период с июня 2023 по июль прошлого года фигурантка посылала бизнесмену снимки ребенка, якобы находящегося в реанимации. Обвиняемую задержали, когда она получала миллион рублей около ТЦ 10 октября.
В прошлом году некий бизнесмен Александр рассказывал, что Шевцова взяла у него под предлогом фотосессии дорогой фотоаппарат и не вернула технику.
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Никита Кротов