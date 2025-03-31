Полина Гагарина воссоединилась с экс-супругом на праздновании дня рождения

Полина Гагарина (Фото: Telegram @ gagara1987official)
Певица Полина Гагарина недавно отметила свой 38-й день рождения, на праздник пришел и её бывший супруг Дмитрий Исхаков.
Поздравить Гагарину с днём рождения пришли Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Дима Билан и другие звезды российского шоу-бизнеса. Кроме того, мероприятие не пропустил и бывший муж Полины, звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Артистка тепло встретила отца своей дочери.
Читайте также:
«Мама — лучший психолог»: сын Гагариной растрогал ее до слез своим поздравлением
Переехала в Грецию, дважды развелась и похудела на 30 килограмм: Полине Гагариной 38 лет, как живет певица
«Я старше, но он умнее»: победительница шоу «Голос» рассказала об отношениях с сыном Полины Гагариной
«Это был какой-то ураган радости, веселья, встреч, танцев, любви! Спасибо каждому, кто был! Моя любимая семья и мои любимые друзья!» — написала Гагарина в Telegram-канале после праздника.Подписчики порадовались за Гагарину и похвалили её за то, что она смогла сохранить хорошие отношения с мужчиной даже после развода.
Читайте также:
«Мама — лучший психолог»: сын Гагариной растрогал ее до слез своим поздравлением
Переехала в Грецию, дважды развелась и похудела на 30 килограмм: Полине Гагариной 38 лет, как живет певица
«Я старше, но он умнее»: победительница шоу «Голос» рассказала об отношениях с сыном Полины Гагариной
Элина Позднякова