Стас Пьеха опубликовал фото с голым торсом после победы над болезнью

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
Стас Пьеха продемонстрировал подписчикам голый торс с кубиками пресса в соцсети после выздоровления.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Пьеха серьезно заболел. Во время съемок шоу «Суперстар!» работал кондиционер. В итоге певца продуло. Однако артист смог довольно быстро восстановиться и уже продемонстрировал подписчикам кубики своего пресса.
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*запрещён в РФ
«Прощайте, грипп и март унылый! Уж поднимаются со дна воспоминания и силы. И солнце на холсте окна. Привет, весна», — написал Пьеха.
Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)Напомним, в конце прошлого года певец признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. Недавно он сообщил, что его сердце свободно, и пока заводить семью он не планирует.
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*запрещён в РФ
Элина Позднякова