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Стас Пьеха опубликовал фото с голым торсом после победы над болезнью

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)

Стас Пьеха продемонстрировал подписчикам голый торс с кубиками пресса в соцсети после выздоровления.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Пьеха серьезно заболел. Во время съемок шоу «Суперстар!» работал кондиционер. В итоге певца продуло. Однако артист смог довольно быстро восстановиться и уже продемонстрировал подписчикам кубики своего пресса.

«Прощайте, грипп и март унылый! Уж поднимаются со дна воспоминания и силы. И солнце на холсте окна. Привет, весна», — написал Пьеха.
Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
Напомним, в конце прошлого года певец признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. Недавно он сообщил, что его сердце свободно, и пока заводить семью он не планирует.

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#рф
Полина Гагарина воссоединилась с экс-супругом на праздновании дня рождения
31 марта 2025, 14:53

Полина Гагарина (Фото: Telegram @ gagara1987official)

Певица Полина Гагарина недавно отметила свой 38-й день рождения, на праздник пришел и её бывший супруг Дмитрий Исхаков.
Поздравить Гагарину с днём рождения пришли Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Дима Билан и другие звезды российского шоу-бизнеса. Кроме того, мероприятие не пропустил и бывший муж Полины, звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Артистка тепло встретила отца своей дочери.

«Это был какой-то ураган радости, веселья, встреч, танцев, любви! Спасибо каждому, кто был! Моя любимая семья и мои любимые друзья!» — написала Гагарина в Telegram-канале после праздника.

Подписчики порадовались за Гагарину и похвалили её за то, что она смогла сохранить хорошие отношения с мужчиной даже после развода.

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#сын
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Вера Брежнева выложила фото дочери в купальнике
31 марта 2025, 14:44

Вера Брежнева (Фото: Инстаграм@ververa)

Певица Вера Брежнева, покинувшая Россию, поделилась в своем микроблоге фотографией 24-летней дочери в купальнике. Под снимком она написала: «Бесконечно люблю».
Вера Брежнева стала мамой в первый раз от своего бывшего партнера Виталия Войченко, с которым рассталась спустя несколько лет после рождения дочери. Девушка носит фамилию не биологического отца, а отчима, предпринимателя Михаила Кипермана. Она призналась, что очень привязалась к нему и даже после развода матери с бизнесменом решила не менять фамилию.

Дочь Веры Брежневой (Фото: Инстаграм@ververa)

Старшая дочь Брежневой уже давно живет и учится в США. В 2019 году она поступила в гуманитарный колледж Уиттьер, о чем певица делилась в социальных сетях. У Веры также есть 15-летняя дочь Сара от Михаила Кипермана.

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#шоу
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Сергей Соседов ответил Наташе Королёвой, обвинившей его в конфликте на шоу «Суперстар!»
Соседов предложил выгнать жюри проекта «Суперстар»
31 марта 2025, 14:29

Сергей Соседов (Фото: Telegram @sergei_sosedovofficial)

Критик Сергей Соседов ответил певице Наташе Королёвой, обвинившей его в проигрыше Азизы на шоу «Суперстар», передает URA.RU.
«Наташа может говорить всё, что угодно. Пусть это останется, как говорится, на ее совести. Я не относился ни к кому из участников предвзято. Всем ставил очень высокие баллы. Я уже вам говорил, что жюри в "Суперстаре" щедрое на оценки. Всех оценивали высоко», — заявил Соседов.

При этом он считает, что Азизу с шикарным номером явно засудили. По словам Соседова, члены жюри отработали непрофессионально и их надо выгонять.

Напомним, ведущая музыкального проекта «Суперстар!» Наташа Королёва заявила, что Сергей Соседов проявил чрезмерную предвзятость к конкурентам Азизы, что привело к конфликту среди остальных членов жюри.

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#итоги
#шоу
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«Любить один объект скучно»: блогер Василенко признался Собчак в изменах женам и симпатии к дамам, которых можно «физически сломать»
31 марта 2025, 14:00

Николай Василенко (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)

Бывший владелец водочного бизнеса, который сейчас известен как блогер, пропагандирующий позитивный и светлый образ жизни Николай Василенко стал героем шоу Ксении Собчак. Николай предложил провести интервью у себя дома. Ксения ожидала увидеть роскошные апартаменты, но на самом деле новоиспеченная звезда интернета живет довольно скромно. Что блогер, которого в Сети окрестили «Лавандовым рафом», рассказал о своей жизни – в материале «Радио 1».

Собчак удивилась скромности жилья «лавандового рафа»

В коттедже Николая Василенко есть все необходимое, однако дом нельзя назвать роскошным.

«Я думала, что увижу усадьбу», — призналась удивленная Собчак.

Василенко лишь улыбнулся в ответ.

«Во-первых, я консерватор, и горжусь этим. У меня есть своя скромность. Когда я еду на „Мерседесе“ С-класса, мне бывает неловко перед людьми, которые пользуются маршрутками. Не то чтобы неловко, просто мне не нужно быть еще круче. Я чувствую себя комфортно, и этого мне вполне достаточно», — отметил он.

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55-летний Николай, известный как «лавандовый раф» за свою доброжелательность и улыбчивость, признается, что соцсети для него стали не просто источником дохода, а настоящим дневником. Ему нравится делиться позитивом в своем блоге, вдохновляя подписчиков радоваться жизни и улыбаться каждый день.
Николай Василенко (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)

Личная жизнь Василенко

Что касается личной жизни, Василенко сейчас одинок. Бизнесмен уверяет, что ему комфортно быть наедине с собой. «Может быть, я просто стал менее чувствительным? — размышляет он в выпуске «Осторожно: Собчак».

«В какой-то момент я осознал, что это больше не нужно, я уже прошел через это. У меня было два брака и много женщин. Но все это похоже на прочитанную книгу. Мне интереснее заниматься чем-то другим», — откровенно делится Николай.

Измены и единственная любовь

За плечами «лавандового рафа» два развода. При этом Василенко признался, что любил только единожды. Речь идет о его второй жене Екатерине. Однако, несмотря на чувства, он неоднократно изменял супруге.

«Мне любить один объект скучно и маловато. <…> Просто в какой-то момент мы поняли, что впереди еще целая жизнь и мы будто друг другу мешали. Муж я был не очень, я мог изменять», — признался Василенко.
На вопрос Собчак о том, какие женщины привлекают бизнесмена, он ответил:

«Мне важно, чтобы у меня было ощущение, что я физически смогу сломать».
Николай Василенко и Ксения Собчак (Фото: кадр из интервью «Осторожно: Собчак»)

Пластические операции

В беседе с журналисткой Василенко опроверг слухи о возможных пластических операциях.

«Раньше меня называли Вин Дизелем, но я не делал никаких операций. Каждый человек должен стремиться к счастью. Если для этого кому-то нужна пластика, в этом нет ничего плохого. В детстве мне не нравились мои уши, и тогда я бы мог сделать операцию. Но сейчас я доволен собой», — подытожил он.
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#ксения собчак
#статьи
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Сердюков проговорился о здоровье Бородиной — готовится к беременности?
Ксению Бородину заподозрили в планировании беременности
31 марта 2025, 13:57

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков готовятся к свадьбе. Однако телеведущая также бросила все свои вредные привычки, чем вызвала разговоры о планируемой беременности.
Так, Сердюков, находясь вместе с Ксенией в гостях у Ольги Орловой, отметил, что будущая супруга уже какое-то время не курит и не употребляет спиртные напитки. По его словам, Бородина мучается из-за головных болей, поэтому решила вести здоровый образ жизни.

Но подписчики заподозрили телезвезду в том, что она готовится к беременности, поэтому и отказалась от вредных привычек.

Напомним, Сердюкову 36 лет, у него подрастает дочь от первого брака. Бородина недавно отметила свой 42-й день рождения и воспитывает двух дочек от прошлых отношений.

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#письма
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