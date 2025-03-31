Стас Пьеха опубликовал фото с голым торсом после победы над болезнью

Бывший владелец водочного бизнеса, который сейчас известен как блогер, пропагандирующий позитивный и светлый образ жизни Николай Василенко стал героем шоу Ксении Собчак. Николай предложил провести интервью у себя дома. Ксения ожидала увидеть роскошные апартаменты, но на самом деле новоиспеченная звезда интернета живет довольно скромно. Что блогер, которого в Сети окрестили «Лавандовым рафом», рассказал о своей жизни – в материале «Радио 1».