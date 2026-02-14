Бывшую жену актера Епифанцева обвинили в пьяном дебоше во Франции
Бывшую жену Владимира Епифанцева обвинили в пьяном дебоше во Франции. Соседи уверяют, что Анастасия Веденская якобы регулярно конфликтует с ними из-за слишком громкой музыки, которую включает ее сын. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Актриса и ее сожитель, актер Максим Онищенко, закатывают скандалы в Гренобле, где также проживает сын Епифанцева и Веденской. Итальянские соседи, по словам очевидцев, часто жалуются на шум, который создаёт подросток, включая музыку на весь этаж.
В один из дней артистка вышла на лестничную клетку в состоянии алкогольного опьянения и начала угрожать соседям расправой, это зафиксировали на видео. В ходе ссоры Веденская также оскорбила представителей власти РФ.
Против Веденской уже подано заявление в полицию и прокуратуру. В настоящее время ведётся расследование. Соседи также утверждают, что Веденская регулярно употребляет алкоголь.
