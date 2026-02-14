Бывшую жену актера Епифанцева обвинили в пьяном дебоше во Франции

14 февраля 2026, 14:26

SHOT: Бывшую жену Владимира Епифанцева обвинили в пьяном дебоше во Франции

Максим Онищенко и Анастасия Веденская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшую жену Владимира Епифанцева обвинили в пьяном дебоше во Франции. Соседи уверяют, что Анастасия Веденская якобы регулярно конфликтует с ними из-за слишком громкой музыки, которую включает ее сын. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.