«Больше не судимся»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов наладил отношения с экс-женой

14 февраля 2026, 12:29

Владимир Селиванов помирился с бывшей супругой после судов за алименты

Владимир Селиванов (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Владимир Селиванов рассказал, что смог урегулировать конфликт с бывшей женой, с которой ранее судился из-за алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».