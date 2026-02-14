«Больше не судимся»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов наладил отношения с экс-женой
Владимир Селиванов рассказал, что смог урегулировать конфликт с бывшей женой, с которой ранее судился из-за алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артиста, сейчас между ними установилось спокойное общение, а вопросы по ребёнку удалось решить без новых разбирательств.
Актёр отметил, что дочь живёт с матерью, но он регулярно помогает финансово и участвует в её жизни. Теперь, как признался Селиванов на премьере фильма «Красавица», отношения стали гораздо лучше, и стороны нашли общий язык.
При этом артист осторожно добавил, что загадывать на будущее не берётся — полностью исключать возможные споры он всё же не готов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России