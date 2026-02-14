Достижения.рф

«Больше не судимся»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов наладил отношения с экс-женой

Владимир Селиванов помирился с бывшей супругой после судов за алименты
Владимир Селиванов (Фото: Instagram* / @selivanov_v)

Владимир Селиванов рассказал, что смог урегулировать конфликт с бывшей женой, с которой ранее судился из-за алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам артиста, сейчас между ними установилось спокойное общение, а вопросы по ребёнку удалось решить без новых разбирательств.

Актёр отметил, что дочь живёт с матерью, но он регулярно помогает финансово и участвует в её жизни. Теперь, как признался Селиванов на премьере фильма «Красавица», отношения стали гораздо лучше, и стороны нашли общий язык.

При этом артист осторожно добавил, что загадывать на будущее не берётся — полностью исключать возможные споры он всё же не готов.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0