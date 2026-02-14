Достижения.рф

«Прям по ранам»: Самойлова эмоционально отреагировала на новую песню Джигана

Оксана Самойлова расплакалась из-за клипа Джигана после развода
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @iamgeegun)

Оксана Самойлова показала в своём реалити-шоу, как впервые посмотрела клип Джигана, выпущенный вскоре после их расставания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Реакция оказалась очень эмоциональной — блогер не смогла сдержать слёз, а вместе с ней расплакалась и её мама.

По словам Самойловой, композиция стала для неё болезненной: она назвала её «запрещённым приёмом» и призналась, что песня будто задела старые раны.

Сам рэпер, впрочем, продолжает говорить, что до конца не понимает причин разрыва и даже считает, что бывшая жена могла просто поддаться моде на разводы.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

