«Прям по ранам»: Самойлова эмоционально отреагировала на новую песню Джигана
Оксана Самойлова показала в своём реалити-шоу, как впервые посмотрела клип Джигана, выпущенный вскоре после их расставания. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Реакция оказалась очень эмоциональной — блогер не смогла сдержать слёз, а вместе с ней расплакалась и её мама.
По словам Самойловой, композиция стала для неё болезненной: она назвала её «запрещённым приёмом» и призналась, что песня будто задела старые раны.
Сам рэпер, впрочем, продолжает говорить, что до конца не понимает причин разрыва и даже считает, что бывшая жена могла просто поддаться моде на разводы.
