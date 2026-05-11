Бизнес Александра Реввы ушёл в убыток: одной из фирм грозит ликвидация
У Александра Реввы возникли серьёзные трудности с бизнесом. Сразу несколько компаний, связанных с артистом, завершили 2025 год с убытками, а одной из структур теперь грозит ликвидация через суд. Оь этом сообщает Baza.
Речь идёт о фирме «Билеткафе». Если в 2024 году компания показывала выручку около трёх миллионов рублей, то в следующем году доходов у неё практически не оказалось. Организация завершила отчётный период в минусе, а ситуацию дополнительно осложнило решение прокуратуры, которая через суд добилась признания юридического адреса компании недействительным. Это может стать основанием для закрытия бизнеса.
Проблемы, как сообщается, возникли и у других проектов артиста. Компания «Войс медиа», ранее приносившая многомиллионную выручку, также ушла в убыток. Ещё одна структура — «Войс медиа продакшн», владеющая правами на музыкальные произведения, по итогам года осталась без доходов и также показала отрицательные финансовые результаты.
