Никита Пресняков выступил в Лос-Анджелесе с хитами нулевых и собрал более миллиона рублей
Никита Пресняков выступил в Лос-Анджелесе с программой «Ночь хитов нулевых», посвящённой популярной российской музыке начала 2000-х. Концерт состоялся 9 мая в одном из местных клубов и был ориентирован прежде всего на русскоязычную публику. Об этом сообщает «КП».
В сет-лист вошли известные композиции группы «Uma2rman», а также песни Жанны Агузаровой, Владимира Преснякова и Аллы Пугачёвой. По данным СМИ, за выступление артист получил около 15 тысяч долларов — это примерно 1,1 миллиона рублей. При этом часть суммы ушла на аренду площадки, организационные расходы и оплату музыкантов команды.
После переезда в США осенью 2022 года Никита Пресняков начал развивать карьеру под сценическим именем Nick Pres. Помимо музыки, он сосредоточился на съёмке клипов и работе в сфере видеопродакшена.
Также ранее стало известно, что в 2025 году артист расстался со своей супругой Алёной Красновой, с которой состоял в браке несколько лет.
