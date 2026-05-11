Кольцо и намёк на свадьбу: Анна Старшенбаум заинтриговала подписчиков
37-летняя Анна Старшенбаум вновь дала поклонникам повод обсуждать её личную жизнь. В соцсетях актриса опубликовала фото, на котором крупным планом показала руку с кольцом на безымянном пальце.
Украшение напомнило подписчикам помолвочное, а дополнительный намёк в виде стикера со свадебным платьем и фатой лишь усилил разговоры о возможной свадьбе.
Особенный интерес к публикации возник ещё и потому, что совсем недавно отношения актрисы с отцом её ребёнка, Даниилом Наумовым, переживали непростой период. Во время новогодних праздников Анна Старшенбаум сообщала о расставании с партнёром, однако позже стало понятно, что пара смогла наладить отношения.
Позже актриса начала публиковать семейные кадры с Наумовым и их сыном Эриком, намекая, что в доме произошло настоящее «новогоднее чудо». Поклонники решили, что влюблённые смогли преодолеть кризис и дать отношениям второй шанс.
Сама Анна Старшенбаум ранее признавалась, что переосмыслила своё отношение к личной жизни. По словам артистки, теперь она старается меньше выносить переживания на публику, больше работать над отношениями внутри семьи и делать ставку на взаимное уважение, компромиссы и поддержку партнёра.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России