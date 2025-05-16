Алексей Воробьев вышел на связь после сообщений о тайной свадьбе

Телеведущий Андрей Малахов вновь собирает студию для обсуждения резонансной истории — конфликта в семье известной артистки Надежды Кадышевой. Главный герой обсуждения — её сын Григорий, которого обвиняют в равнодушии к собственным детям и череде скандалов с женщинами из его прошлого. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».