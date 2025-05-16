Алексей Воробьев вышел на связь после сообщений о тайной свадьбе

Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)
Певец Алексей Воробьев вышел на связь с фолловерами после сообщений о его тайной свадьбе. Примечательно, что никаких заявлений относительно бракосочетания с Аидой Гарифуллиной актер не делал.
Исполнитель хита «Сумасшедшая» только поделился фотографией гримерки, обозначив, что сейчас он находится на съемках. Но некоторые фанаты подумали, что этим кадром Воробьев косвенно подтвердил прошедшую свадьбу.
На фотографии Воробьев закрыл картинкой кисть правой руки, которой держал телефон. Из-за этого нельзя увидеть, есть ли на пальце артиста обручальное кольцо или нет.
Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)
Пользователи Сети полагают, что поскольку певец и его предполагаемая жена молчат, судя по всему, им есть что скрывать. Тогда кто-то из молодоженов уже опроверг бы сообщения о бракосочетании, считают поклонники Воробьева.
Напомним, инсайдеру Super стало известно о том, что Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. , пара официально зарегистрировала брак в апреле этого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
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На фотографии Воробьев закрыл картинкой кисть правой руки, которой держал телефон. Из-за этого нельзя увидеть, есть ли на пальце артиста обручальное кольцо или нет.
Алексей Воробьев (Фото: Инстаграм* @mr.alexsparrow)
Пользователи Сети полагают, что поскольку певец и его предполагаемая жена молчат, судя по всему, им есть что скрывать. Тогда кто-то из молодоженов уже опроверг бы сообщения о бракосочетании, считают поклонники Воробьева.
Напомним, инсайдеру Super стало известно о том, что Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. , пара официально зарегистрировала брак в апреле этого года в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.
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Ольга Енгалычева