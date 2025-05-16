«Зеленоглазое такси» вместо Lamborghini: Стас Пьеха высмеял трек Егора Крида

Стас Пьеха (фото: Instagram* @wolfieha)
За последние годы несколько российских рэп-исполнителей выпустили треки об автомобиле Lamborghini. Их в личном блоге высмеял певец Стас Пьеха.
В частности, песни, посвящённые спорткару, выпустили Егор Крид и Konfuz. Внук Эдиты Пьеты опубликовал юмористический ролик, в котором пытается сесть в Lamborghini, но, когда открывает дверь, из машины начинает звучать трек Крида. Стас сразу же закрывает дверь. При следующей попытке из авто звучит уже песня Konfuz, что также не обрадовало певца.
В итоге, Пьеха принял решение ехать на такси под хит «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.
Поклонники артиста оценили ролик в комментариях, заявив, что бедность в данной ситуации – «не так уж плохо».
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
В итоге, Пьеха принял решение ехать на такси под хит «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского.
Поклонники артиста оценили ролик в комментариях, заявив, что бедность в данной ситуации – «не так уж плохо».
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«Мы сами выбираем — бороться или сдаться»: Стас Пьеха высказался о смерти Паши Техника
*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова