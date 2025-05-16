Сын Тины Канделаки раскрыл, как мама относится к его возлюбленной

Леонтий Кондрахин (Фото: Instagram* @leontinator)
Сын телеведущей Тины Канделаки Леонтий Кондрахин раскрыл отношение мамы к его возлюбленной. 24-летний музыкант отметил, что родительница приняла девушку, поскольку уважительно относится к его выбору.
Лео уже давно находится в отношениях, однако поклонникам до сих пор неизвестно имя девушки и чем она занимается. Молодой человек не любит афишировать личную жизнь, однако на прошедшей в столице премии АПКиТ всё же поделился некоторыми подробностями своих отношений.
Сын Канделаки признался, что в отношениях любит следовать традициям. Сейчас молодой артист очень счастлив со своей возлюбленной.
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Сын Канделаки признался, что в отношениях любит следовать традициям. Сейчас молодой артист очень счастлив со своей возлюбленной.
«Мы просто умеем уважать друг друга. Это главное правило в семье. Мы очень уважаем друг друга», – заявил Лео в беседе с Пятым каналом.Напомним, что Лео занимается музыкой. В прошлом году он стал участником шоу «Новая Фабрика звезд», однако уже в первых выпусках покинул его.
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Анастасия Чинкова