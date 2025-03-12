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Несовершеннолетняя девушка, частые пьянки и пожизненное клеймо: куда пропал актер из «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин

Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сергей Селин, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», олицетворяющий народного героя через своего персонажа лейтенанта Дукалиса, привлёк внимание поклонников своим затишьем в карьере.
12 марта он отмечает свой день рождения, ему исполняется 64 года. Сейчас интересует, где он живёт и почему почти не снимается. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Клеймо на всю жизнь

Широкую популярность ему принесла роль в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Эта работа, безусловно, стала его карьерным пиком, но одновременно и своеобразным «клеймом», которое прочно привязало актёра к образу лейтенанта Дукалиса.

Несмотря на то что за плечами Селина более 60 проектов, он продолжает оставаться в памяти зрителей именно как тот самый лейтенант, который сражался с преступностью на улицах Петербурга.

Актер и политика

Сергей Селин в 2002 году вступил в «Единую Россию» из-за необходимости в громких именах в партийных списках. Его поддержали такие артисты, как Сергей Безруков и Олег Газманов. Однако, когда ему предложили баллотироваться в Государственную думу от Воронежа, протестовали избиратели Петербурга, где он живёт. В итоге Селин не стал народным избранником, решив сосредоточиться на карьере без политики.

Фото: iStock/ANGHI

Первая жена

Сергей Селин познакомился с первой женой Ларисой во время вступительных экзаменов в театральный вуз. Их отношения начались спустя четыре года, и в браке, продлившем 22 года, родился сын Прохор.

Однажды они фиктивно развелись из-за имущественных вопросов, чтобы получить новую прописку. Поженились снова через 15 лет, когда Селин баллотировался в Госдуму, но это не спасло их отношения. Из-за частых запоев Сергея и усталости Ларисы от ожидания супруга, они развелись. После развода Селин помог экс-супруге открыть бизнес и решил вопросы с жильём.

Вторая супруга

Сергей Селин уже 15 лет женат на психологе Анне, которую встретил в университете МВД, когда ей было всего 17. Они поженились в День всех влюблённых, и Сергей подарил ей кольцо от Tiffany. Этот брак стал для него новой главой жизни: он обрел любовь, двоих детей и семейное счастье. Анна положительно повлияла на Селина — он бросил пить, похудел и стал более спокойным.

За что Селин раскритиковал Макаревича*

Сергей Селин поддерживает действия российской власти и СВО, признавая, что не ожидал серьёзного конфликта на Украине. В интервью он ответил рокеру Андрею Макаревичу*, который оскорбляет Россию, отметив, что его творчество когда-то вызывало симпатию, но нынешние высказывания музыканта находятся «за гранью добра и зла». Макаревич*, назвав россиян «злобными дебилами», заявил, что этот народ уже не спасти.

Названа сумма, которую Анна Седокова запросила за интервью о Янисе Тимме
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Почему пропал с экранов и где сейчас


Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тщательный выбор ролей

С возрастом Сергей Селин стал более избирательным в выборе проектов. Он акцентирует внимание на том, чтобы сценарии не противоречили его личным ценностям и взглядам на жизнь. Это привело к тому, что он стал отказываться от ролей, которые не соответствуют его моральным принципам.

Например, в прошлом году на съёмочной площадке он устроил скандал, когда молодой режиссёр предложил ему прочитать текст об «умирающей России». Селин резко ответил на это предложение и даже порвал сценарий, демонстрируя свою позицию.

Финансовая независимость

Несмотря на редкие съёмки, Сергей остаётся финансово независимым благодаря своему бизнесу и сдаче недвижимости в Санкт-Петербурге. В апреле 2024 года появились слухи о задолженности его компании перед государством за коммунальные услуги.

Последние проекты

Последний раз зрители могли увидеть Сергея Селина на экранах в 2024 году в фильме «Непослушники». С тех пор его карьера переживает небольшой период затишья, однако поклонники надеются, что актёр вскоре порадует их новыми проектами и ролями.

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*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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«Никто откладывать не будет»: Зеленский впервые об отступлении ВСУ в Курской области
Зеленский впервые высказался об отступлении ВСУ в Курской области
12 марта 2025, 17:06

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский, впервые комментируя отступление боевиков ВСУ в Курской области, заявил, что ВС РФ «пытаются максимально давить» на украинских неонацистов.
«Русские пытаются однозначно, максимально давить на наши войска. Военное командование [Украины] делает то, что должно делать: сохраняет максимум жизней наших воинов», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима добавил, что, если Москва не согласится на перемирие, Киев будет рассчитывать на Вашингтон. Имеются в виду санкционные ограничения, а также усиление Украины.

«Выборы на Украине будут проходить после окончания конфликта и отмены военного положения, никто ничего специально откладывать не будет», — прокомментировал Зеленский.

Он резюмировал, что Украина не признает новые российские регионы, как и никто другой — это красная линия.

Ранее депутат Госдумы высказался о возобновлении помощи Украине со стороны США.

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В Госдуме ответили на возобновление поставок оружия США в ВСУ
Чепа: возобновление поставок оружия США Киеву нельзя назвать катастрофой
12 марта 2025, 16:48

Фото: istockphoto/Artfully79

Возобновление американских оружейных поставок в ВСУ нельзя считать катастрофой, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Никакой катастрофы с поставками оружия не произошло. Но сейчас будет сложный период. Американцы говорят, что они за мирное соглашение. Мы — тоже, просто у нас разные интересы, и мы должны их отстаивать. Политика — это всегда борьба компромиссов», — прокомментировал собеседник.
Вашингтон прекратил оружейные поставки на Украину после скандала в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Перед этим сообщалось, что одной из тем переговоров США и Украины стали территориальные уступки. Подробностями с журналистами поделился госсекретарь США Марко Рубио.

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#поставки
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«Не стали заморачиваться»: Коц высмеял «организованный вывод ВСУ» из Суджи
Военкор Коц: бегство ВСУ из Суджи в Киеве назвали «организованным выводом войск»
12 марта 2025, 16:46

Фото: iStock/Olena_Z

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высмеял заявления украинской стороны о том, что происходит «организованный вывод войск» из Суджи.
По его словам, в Киеве бегство ВСУ из Суджи назвали организованным выводом, заявив, что выход ВСУ из Курской области происходит в рамках переговорного процесса.

«Только что разговаривал с очередными пленными, которых взяли к юго-востоку от Суджи. Они ничего об организованном выводе войск не слышали. Не говоря уже о тех, кто до сих пор перебегает через разрушенный мост и тут же попадает под удары артиллерии», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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#мост
#операция
#telegram
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На Украине отказались признавать полный выход ВСУ из Суджи
Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи
12 марта 2025, 16:44

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи. Его слова публикуют украинские СМИ в Telegram-каналах.
По его словам, ВС России находятся лишь в северной части города. Костенко отметил, что сейчас там идут бои.

Подтверждений своих слов он не предоставил.

Ранее комбат из группировки «Север» сообщил РИА Новости, что российский флаг был поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль российских войск.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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#вс рф
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Опубликованы первые кадры с выходящими из освобожденной Суджи гражданскими
12 марта 2025, 16:33

Фото: iStock/N-sky

Telegram-канал «Два майора» опубликовал первые кадры с мирными жителями, выходящими из освобожденной от боевиков ВСУ Суджи Курской области.
«Наша 11-я бригада встречает выходящих из освобожденной зоны людей», — говорится в сообщении.

На кадрах — женщина и пожилой мужчина в инвалидной коляске. На первый взгляд россияне не ранены.


По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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