Несовершеннолетняя девушка, частые пьянки и пожизненное клеймо: куда пропал актер из «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин

Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Сергей Селин, звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», олицетворяющий народного героя через своего персонажа лейтенанта Дукалиса, привлёк внимание поклонников своим затишьем в карьере.
12 марта он отмечает свой день рождения, ему исполняется 64 года. Сейчас интересует, где он живёт и почему почти не снимается. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Несмотря на то что за плечами Селина более 60 проектов, он продолжает оставаться в памяти зрителей именно как тот самый лейтенант, который сражался с преступностью на улицах Петербурга.
Однажды они фиктивно развелись из-за имущественных вопросов, чтобы получить новую прописку. Поженились снова через 15 лет, когда Селин баллотировался в Госдуму, но это не спасло их отношения. Из-за частых запоев Сергея и усталости Ларисы от ожидания супруга, они развелись. После развода Селин помог экс-супруге открыть бизнес и решил вопросы с жильём.
Например, в прошлом году на съёмочной площадке он устроил скандал, когда молодой режиссёр предложил ему прочитать текст об «умирающей России». Селин резко ответил на это предложение и даже порвал сценарий, демонстрируя свою позицию.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Клеймо на всю жизньШирокую популярность ему принесла роль в культовом сериале «Улицы разбитых фонарей». Эта работа, безусловно, стала его карьерным пиком, но одновременно и своеобразным «клеймом», которое прочно привязало актёра к образу лейтенанта Дукалиса.
Несмотря на то что за плечами Селина более 60 проектов, он продолжает оставаться в памяти зрителей именно как тот самый лейтенант, который сражался с преступностью на улицах Петербурга.
Актер и политикаСергей Селин в 2002 году вступил в «Единую Россию» из-за необходимости в громких именах в партийных списках. Его поддержали такие артисты, как Сергей Безруков и Олег Газманов. Однако, когда ему предложили баллотироваться в Государственную думу от Воронежа, протестовали избиратели Петербурга, где он живёт. В итоге Селин не стал народным избранником, решив сосредоточиться на карьере без политики.
Фото: iStock/ANGHI
Первая женаСергей Селин познакомился с первой женой Ларисой во время вступительных экзаменов в театральный вуз. Их отношения начались спустя четыре года, и в браке, продлившем 22 года, родился сын Прохор.
Однажды они фиктивно развелись из-за имущественных вопросов, чтобы получить новую прописку. Поженились снова через 15 лет, когда Селин баллотировался в Госдуму, но это не спасло их отношения. Из-за частых запоев Сергея и усталости Ларисы от ожидания супруга, они развелись. После развода Селин помог экс-супруге открыть бизнес и решил вопросы с жильём.
Вторая супругаСергей Селин уже 15 лет женат на психологе Анне, которую встретил в университете МВД, когда ей было всего 17. Они поженились в День всех влюблённых, и Сергей подарил ей кольцо от Tiffany. Этот брак стал для него новой главой жизни: он обрел любовь, двоих детей и семейное счастье. Анна положительно повлияла на Селина — он бросил пить, похудел и стал более спокойным.
За что Селин раскритиковал Макаревича*Сергей Селин поддерживает действия российской власти и СВО, признавая, что не ожидал серьёзного конфликта на Украине. В интервью он ответил рокеру Андрею Макаревичу*, который оскорбляет Россию, отметив, что его творчество когда-то вызывало симпатию, но нынешние высказывания музыканта находятся «за гранью добра и зла». Макаревич*, назвав россиян «злобными дебилами», заявил, что этот народ уже не спасти.
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Почему пропал с экранов и где сейчас
Сергей Селин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Тщательный выбор ролейС возрастом Сергей Селин стал более избирательным в выборе проектов. Он акцентирует внимание на том, чтобы сценарии не противоречили его личным ценностям и взглядам на жизнь. Это привело к тому, что он стал отказываться от ролей, которые не соответствуют его моральным принципам.
Например, в прошлом году на съёмочной площадке он устроил скандал, когда молодой режиссёр предложил ему прочитать текст об «умирающей России». Селин резко ответил на это предложение и даже порвал сценарий, демонстрируя свою позицию.
Финансовая независимостьНесмотря на редкие съёмки, Сергей остаётся финансово независимым благодаря своему бизнесу и сдаче недвижимости в Санкт-Петербурге. В апреле 2024 года появились слухи о задолженности его компании перед государством за коммунальные услуги.
Последние проектыПоследний раз зрители могли увидеть Сергея Селина на экранах в 2024 году в фильме «Непослушники». С тех пор его карьера переживает небольшой период затишья, однако поклонники надеются, что актёр вскоре порадует их новыми проектами и ролями.
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*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Дарья Осипова