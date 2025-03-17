Суд принял новое решение по делу Лерчек, полгода находящейся под домашним арестом

Валерия Чекалина (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Сегодня состоялось очередное заседание по делу блогера.
Суд отклонил апелляцию Чекалиной и вновь оставил её под домашним арестом, сообщил адвокат блогера Константин Третьяков в беседе с Super. Сама Лерчек заседание пропустила, попросив рассмотреть жалобу без её участия.
Напомним, что защита Чекалиной настаивала на изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий или подписку о невыезде. Однако суд не принял такие предложения.
Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами Лерчек. Супруги и их сообщник Роман Вишняк направляли средства на счета иностранных банков, после чего предоставляли ложные сведения о назначении переводов.
Читайте также:
«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
«Лерчек обездолила тысячи людей. Она заплатит, когда отсидит 25 лет минимум»: Андрей Ковалёв рассказал о борьбе с инфоцыганами
Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
Напомним, что защита Чекалиной настаивала на изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий или подписку о невыезде. Однако суд не принял такие предложения.
Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами Лерчек. Супруги и их сообщник Роман Вишняк направляли средства на счета иностранных банков, после чего предоставляли ложные сведения о назначении переводов.
Читайте также:
«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
«Лерчек обездолила тысячи людей. Она заплатит, когда отсидит 25 лет минимум»: Андрей Ковалёв рассказал о борьбе с инфоцыганами
Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
Анастасия Чинкова