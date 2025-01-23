Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина

Валерия Чекалина/Лерчек (Фото: соцсети)
У Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина продолжается полоса неудач. На днях Троицкий суд продлил экс-супругам домашний арест до 26 марта, а до этого на имущество Леры был наложен арест.
Бизнес Чекалиных также претерпевает не лучшие времена. По данным сервиса Rusprofile, косметическую фирму Артема и Валерии планируют закрыть из-за налоговых долгов. При этом счета одной из компаний Чекалиных «Экофлоу» ФНС заблокировала еще в декабре прошлого года из-за того, что компания не подала налоговую декларацию.
Экс-супруги Чекалины были отправлены под домашний арест осенью прошлого года. Их обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу.
Ущерб российскому бюджету от деятельности блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей.
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Экс-супруги Чекалины были отправлены под домашний арест осенью прошлого года. Их обвиняют в незаконном выводе денежных средств за границу.
Ущерб российскому бюджету от деятельности блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, и ее экс-супруга Артема Чекалина может превышать 500 миллионов рублей.
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Элина Позднякова